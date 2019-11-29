زواتي: الأردن الأول على المنطقة والسادس عالمياً في الاستثمار بالطاقة المتجددة

عمان- الغد- قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، اليوم الجمعة، إنّ الأردن وللعام الثالث على التوالي جاء في المرتبة الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالمياً في تقرير كلايميت سكوب ٢٠١٩ في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال تغريدة لزواتي على “تويتر” شكرت فيها كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
صباح الخير
نفخر باستمرار تبوأ الأردن وللعام الثالث على التوالي للمرتبة الاولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا في تقرير كلايميت سكوب ٢٠١٩ في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.
كل الشكر لجميع السواعد التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز من قطاع عام وخاص.
وتستمر المسيرة 🙏 pic.twitter.com/4zBCmRsF0B
— Hala Zawati (@hzawati) November 29, 2019