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زواتي: الأردن الأول على المنطقة والسادس عالمياً في الاستثمار بالطاقة المتجددة

منذ 19 دقيقة
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

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عمان- الغد- قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، اليوم الجمعة، إنّ الأردن وللعام الثالث على التوالي جاء في المرتبة الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالمياً في تقرير كلايميت سكوب ٢٠١٩ في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال تغريدة لزواتي على “تويتر” شكرت فيها كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

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