زواتي: البئر 49 في “الريشة” ناجحة وتنتج حوالي 3 ملايين قدم مكعب يومياً

عمان- الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان نتائج حفر البئر 49 في حقل الريشة الغازي شرق المملكة، اظهرت ان البئر ناجحة وتنتج حوالي 3 مليون قدم مكعب يوميا، فيما يجري العمل على حفر البئر 50 في نفس الحقل.

واضافت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء،ان الكميات الجديدة ترفع انتاج حقل الريشة الغازي الى 19 مليون قدم مكعب يوميا.

واكدت زواتي ان الحكومة ماضية في جهود الاستكشاف والتنقيب في اطار مساعيها لتنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي واستطاعت خلال عام 2019 حفر بئرين في حقل الريشة وتم البدء بحفر البئر الثالث، وذلك بعد توقف عن الحفر دام 11 عاما، حيث لم تجر شركة البترول الوطنية اي عمليات حفر في حقل الريشة منذ عام 2008.

وعن جدوى البئر 49، قال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، ، انها تواجه تحدي تدفق مياه طبقية تخرج مع الغاز الطبيعي، ما يستدعي عزل المجال المائي المنتج للماء داخل البئر وبشكل مؤقت يجري انتاج البئر بعد فصل الماء على السطح وفحصها لحين اجراء عمليات عزل الماء.

واضاف ان انتاجية البئر استقرت عند نحو 3 ملايين قدم مكعب يوميا، كاشفا عن ان العمل جار في حفر المقطع الاول من بئر الريشة 50، فيما من المتوقع ان تنتهي عملية الحفر في شباط المقبل.

وبلغ انتاج حقل الريشة سابقا 30 مليون قدم مكعب يوميا تراجعت الى 9 ملايين، ومن ثم ارتفعت بفضل البئر 48 الى 16 مليونا تشكل 5% من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

وتواصل البترول الوطنية خطتها لعام 2019 التي تشمل حفر ثلاث ابار في اطار مساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.