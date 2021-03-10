زواتي: الطاقة المتجددة تغطي 20% من الكهرباء المستهلكة في المملكة

عمان- الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الأربعاء، إن الاستطاعات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية عام 2020 بلغت 2063 ميجاوات، تغطي نحو 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.

وأكدت في تصريح صحفي اليوم، ان مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية عام 2030 ستبلغ ما نسبته 31 بالمئة،مقارنة مع نسبة لم تتجاوز1 بالمئة في عام 2014، وان هذه النسب تتواءم والهدف المنشود في استراتيجية الطاقة 2020-2030 لافتة الى ان هذه الاستطاعات تشمل مشاريع توليد الكهرباء لغايات تغطية استهلاك المشتركين ومشاريع الاستثمار في بيع الكهرباء المولدة لشركات الكهرباء.

وأشارت الوزيرة زواتي الى ان مجموع أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها وربطها على الشبكة حتى نهاية عام 2020 لغايات تغطية استهلاك المشتركين في مختلف القطاعات (منازل وجامعات ودور عبادة ومؤسسات مختلفة في القطاعين العام والخاص) بلغ ما يزيد عن 24400 نظام باستطاعة اجمالية حوالي 723 ميجاوات باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

وقالت، أن نسبة الاستطاعة المركبة لمشاريع صافي القياس والعبور قد بلغت حوالي 35 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة مع نهاية عام 2020.

وبحسب الوزيرة زواتي بلغ إجمالي الاستطاعة المركبة لمشاريع توليد الكهرباء لغايات الاستثمار في بيع الكهرباء المولدة لشركات الكهرباء وعددها31 مشروعا حوالي 1338 ميجاوات، تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص من خلال اسلوب العروض المباشرة بالإضافة إلى بعض المشاريع المملوكة للحكومة والممولة من خلال المنح.

وقالت، ان عدد انظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها وربطها على الشبكة عام 2020 تؤكد أهمية المسار الذي اختطه وزارة الطاقة بتوزيع هذه المشاريع على اكبر عدد من المستفيدين من خلال المضي قدما بمنح التراخيص اللازمة للمشاريع ما دون 1 ميجاوات والتي تغطي احتياجات الصناعات ودور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والفنادق والمزارع والمنازل وغيرها.

واكدت الوزيرة زواتي ان الوزارة ملتزمة بإنتاج مشاريع شركات الطاقة المتجددة الملتزم بھا والمتعاقد علیھا، وخصصت 100 میجاواط للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط.

وأشارت الى ان الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بتقديم الدعم المباشر للمواطنين لامتلاك أنظمة خلايا شمسية مولدة للكهرباء، لسد احتياجاتهم من الطاقة وتركيب سخانات شمسية مدعومة، تقلل استهلاك الكهرباء وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

وبهذا الخصوص قالت، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تواصل من خلال المبادرة التي اطلقها (فلس الريف) في الوزارة، تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والاسر العفيفة وعددها نحو 100 الف اسرة بواقع 5000 اسرة سنويا.

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