زواتي: بدء نقل النفط العراقي إلى الأردن خلال أسبوعين

عمان- الغد- أحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاربعاء عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء ومقدارها نصف مليون طن على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل)، على ان تبدا عملية النقل في غضون الاسبوعين المقبلين.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي ان الإعلان يأتي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق مطلع شهر شباط الماضي.

وبموجب المذكرة يشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا تشكل 7 % من احتياجات المملكة على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد.

ووفق الوزيرة زواتي ستشارك في عملية النقل صهاريج عراقية بواقع 50% من الكمية اليومية إلى جانب الصهاريج الأردنية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية نقل النفط الخام.

وأكدت زواتي أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع العراق الشقيق وتفعيل الاستيراد البري بين البلدين وما يتبعه من تشغيل لأسطول الصهاريج بين الأردن والعراقوتأهيل للطرق.

وبهذا الخصوص قالت أن اعادة تشغيل خط نقل النفط من العراق الى الأردن كان أحد الدوافع الرئيسية نحو توقيع هذه المذكرة.

وأضافت زواتي ان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة لا يقتصر على هذا الجانب ، حيث يعمل الأردن والعراق على اتمام الاجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين، إذ سيزّود الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.

وجاء فوز شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل) بالعطاء بصفتها صاحبة “انسب” عرض مالي بين ثلاث شركات تأهلت للعطاء الفني الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية قبل نحو أسبوعين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد استقبلت حتى الرابع من شهر نيسان الحالي العروض الفنية والمالية للشركات الراغبة بالاشتراك في العطاء.