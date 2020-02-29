زواتي تطلع على مشاريع ريادية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة

عمان-الغد- اطلعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي على عدد من المشاريع الريادية في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وفي مجال التطبيقات الذكية المولدة لفرص العمل.

واستمعت الوزيرة زواتي خلال زيارة الى حاضنة (أي بارك)، بحضور رئيس الحاضنة عمر حمارنة، الى عرض من شركة (الدرب الساطع)، حول منتج الشركة المتخصصة بتطوير وتصميم وتصنيع حل أوتوماتيكي لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية، مصنعة بالكامل بأياد وخبرات أردنية وتعمل على تقليل الوقت والتكاليف اللازمة في عملية التنظيف.

واكد القائمون على المشروع اهميته في مواجهة تحديات العوامل الجوية خاصة الغبار الذي يؤثر على كفاءة الأنظمة الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية، لافتين الى ان المشروع يسترد سعره خلال عامين من العمل مقابل عمر تشغيلي مدته 25 عاما.

كما استمعت الوزيرة زواتي الى عرض من شركة (صقر) التي تقدم أنظمة ذكية قائمة على استخدام الطائرات بدون طيار(درون) في مشاريع الطاقة.

وعرض القائمون على المشروع الفرص التي يتيحها استخدام الطائرات بدون طيار خلال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والاشراف على كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء وإمكانية استغلال هذا النوع من الطائرات في مراقبة أداء وجودة شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.

كما عرض مجموعة من الرياديين مشاريعهم التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لاستحداث مهن ووظائف تتوزع على مختلف انحاء المملكة ويستفيد منها شباب وربات بيوت ومن مختلف الاختصاصات.

كما استمعت زواتي من الرياديين الى الخدمات التي توفرها شركاتهم والتي تستخدم منصات الكترونية تربط مقدم الخدمة بمستخدمها وتشمل، خدمات صحية ،غذائية،لوجستية، سياحية ومالية.

واعربت زواتي عن اعتزازها بتجارب الرياديين الشباب ودورهم في استحداث مشاريع ومهن تواكب ثورة المعلوماتية وتخدم قطاعات إنتاجية في مختلف انحاء المملكة، مشيدة بجهود الرياديين في استحداث مشاريع وفرص إنتاجية مبتكرة توفر الحلول المناسبة للعديد من تحديات مشاريع الطاقة.

وأكدت الوزيرة زواتي اهمية هذه المشاريع لاثرها الاقتصادي والانتاجي على المجتمع الأردني خاصة وان فائدتها تمتد الى مختلف المحافظات، لافتة الى اهمية التواصل مع القائمين على هذه المشاريع لتسهيل أعمالهم وتعزيز فرص نجاحها “لانها مشاريع ناجمة عن أفكار خلاقة وابداعية يجب الاهتمام بها”.

وحاضنة (أي بارك) تدير اربع حاضنات في المملكة، اثنتان في العاصمة عمان وواحدة في اربد وألرابعة في العقبة، تشرف على 30 شركة ريادية، منها: الدرب الساطع وصقر وكيرارز وبالفرن واوتراك وكود سيركل وكون تيكنولوجي وشرقي شوب وفيافي وهيدين فلايت.