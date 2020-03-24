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زواتي: توزيع 1.464 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

منذ ساعتين

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عمان – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء، ان مجموع أسطوانات الغاز التي تم تعبئتها وتوزيعها خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 1.464 مليون أسطوانة.

وأكدت في تصريح صحفي توفر مادة الغاز البترولي المسال بكميات كافية وان وكالات توزيع الغاز العاملة في المملكة كلها مستثناة من قرار حظر التجوال المعمول به، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت ان محطات التعبئة التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية، تعمل بالطاقة القصوى ورفعت الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين لافتة الى ان هيئة تنظيم قطاع والمعادن تتصدى لدورها الرقابي بمتابعة مستجدات القطاع والية عمله.

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