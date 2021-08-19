زواتي توضح حول تزويد لبنان بالكهرباء والغاز المصري

عمان- الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الخميس، ان جلالة الملك اكد ان الاردن سيعمل مع الشركاء والاصدقاء من اجل مساعدة لبنان.

وردا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا الى لبنان قالت الوزيرة زواتي ان مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها جلالته خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والإقليمية المستمرة.

وأكدت استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وايصال الغاز المصري عبر الاردن وسوريا للاشقاء في لبنان.

وقالت انه تم بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الاشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة. مؤكدة ان البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك، “وسنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة اشقائنا”.