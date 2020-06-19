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زواتي: حاتم نسيبة كان سخيا في عطائه غزيرا في علمه

منذ ساعتين

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عمان – الغد – نعت وزير الطاقة هالة زواتي، مدير عام شركة توتال السابق حاتم نسيبة والذي توفي يوم أمس الخميس.

وقالت زواتي في تغريدة لها على تويتر إن حاتم كان سخيا في عطائه غزيرا في علمه وعندما عرض عليه منصب عضوية مجلس إدارة شركة البترول الوطنية  أبدى استعداده لخدمة الأردن ومده بخبراته التي اكتسبها في مجال البترول في مختلف أنحاء العالم على مدى 40 عاما

وأشارت زواتي إلى أن حاتم نسيبة اعتبر عضوية مجلس إدارة البترول الوطنية شرفا ورفض أن يتقاضى عنه أي مقابل.

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