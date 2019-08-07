زواتي: حل شامل لمطالب موزعي الغاز

رهام زيدان

عمان- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، إنه تم الاتفاق مع نقابة أصحاب المحروقات على حل شامل لجميع مطالب مراكز توزيع المحروقات دون تجزيء، وذلك لارتباط المطالب بعضها مع بعض.

واضافت زواتي، في تصريح لـ”الغد”، أن الوزارة تنظر في مطالب الموزعين، تمهيدا لدراستها، بالتعاون الوثيق مع هيئة الطاقة والمعادن ونقابة أصحاب المحروقات.

من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، المهندس نهار السعيدات، إن وزارة الطاقة تبنت مطالب موزعي الغاز، مؤكدا ان هذه المطالب كلها عادلة وملحة.

وأضاف السعيدات أن النقابة تقدمت إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بمذكرة تضمن مطالب عدة منها زيادة عمولة الموزعين والبالغة حاليا 1.10 دينار عن كل اسطوانة موزعة بين عمولة المستودع وعمولة الوكالة، إذ تضمن المطالب أيضا فصل هذه العولة كل على حدى.

وبين أن الوزارة استقبلت هذه المطالب حيث شكلت الوزيرة لجنة لدراستها ومتابعتها وأن النقابة تتابع مجريات هذه الدراسة مع الوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النقابة تواصلت مع الموزعين بهدف اعطاء الوقت الكافي للوزارة لإتمام الدراسة، وأن أي تصعيد يفترض أن يكون من خلال النقابة.

وقال السعيدات إن المطالب تضمنت أيضا إنصاف المستودعات البعيدة بتعويضهم عن فرق استهلاك الوقود.

ولوح وكلاء غاز، أول من أمس في بيان أصدروه، بالتوقف عن توزيع الغاز في كافة أنحاء المملكة، وجمع مركبات بيع الغاز أمام الوزارة، ومنح مهلة شهر تبدأ من 20 آب (أغسطس) الحالي وتنتهي في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفي حال لم تستجب لمطالبهم وزيادة العمولة.

وقال الوكلاء إن لجنة وكالات الغاز المفوضة من اصحاب وكالات الغاز لم يحصلوا على زيادة في العمولة منذ العام 2012 ولغاية التاريخ.

ويبلغ عدد مستودعات الغاز في المملكة 130 مستودعا، فيما يبلغ عدد الوكلاء 800 وكالة وفقا للسعيدات.

إلى ذلك، أكد السعيدات استعداد قطاع المحروقات والغاز لتلبية الطلب خلال عطلة العيد، وإلى الاحتفاظ باحتياط كاف لدى المحطات والوكالات لتغطية الاحتياجات.

وفيما يتعلق بالغاز، قال السعيدات إن مركبات توزيع الغاز لن تتجول في المناطق في أول أيام العيد غير أن تلبية الطلبات ستكون فورية من خلال الاتصال بالوكالات المعتمدة، لتعود حركة التوزيع المعتادة اعتبار من ثاني ايام العيد.

ويبلغ معدل الطلب اليومي على اسطوانات الغاز حاليا نحو 50 ألف اسطوانة فيما كان يترواح معدله ما بين 180 الف إلى 200 ألف اسطوانة في فصل الشتاء.

أما بالنسبة للمحروقات، بين أن شركات التسويق ستعطل عملها في أول أيام العيد لتعود للعمل من اليوم الثاني، أما محطات المحروقات في مختلف مناطق المملكة فهي محتفظة باحتياطي من كافة الأصناف يغطي كامل الاحتياجات.

يذكر أن الحكومة رفعت بدءا من الشهر الحالي أسعار المشتقات الرئيسة للشهر الحالي من 2.5 % إلى 3.3 %.

وبناء عليه، ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب (أغسطس) بنسبة 3.3 % وبمقدار 25 فلساً ليصبح 775 فلسا لليتر بدلاً من 750 فلسا، والبنزين 95 بنسبة

3 % ومقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس لليتر بدلا من 970 فلسا للتر.

في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بنسبة 2.5 % وبمقدار 15 فلسا فقط، ليصبح 605 فلسات لليتر بدلا من 590 فلسا/لليتر، وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر7 دنانير.