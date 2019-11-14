زواتي: خفض كلف الطاقة أولوية تتحمل مسؤوليتها الجهات العاملة بالقطاع

عمان – اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الخميس، ان خفض كلفة الطاقة هو اولوية للوزارة، تتحمل مسؤوليتها جميع المؤسسات العاملة في القطاع.

جاء ذلك في حفل تدشين جمعية (سيجري) الوطنية التي احتفلت اليوم بهيئتها الادارية الجديدة وبنظامها الخاص الذي يهدف الى تنسيق الجهود والتشبيك بين الجهات المعنية للارتقاء باداء قطاع الكهرباء في المملكة.

وقالت زواتي في الحفل “لن نستطيع تخفيض كلف الكهرباء الا بتضافر جهود شركات التوليد والتوزيع من خلال تطوير الاداء وتحسين كفاءة هذه المؤسسات”.

واشارت زواتي الى ان الحوافز الاقتصادية المتعلقة بقطاع الطاقة التي اعلن عنها اخيرا ركزت على تخفيض كلف الطاقة للصناعه وللقطاعات المنتجة والتي تزيد من نمو اعمالها واستخداماتها في العام المقبل مطالبة شركات توزيع الكهرباء بالوصول الى شبكة كهربائية ذكية وهو توجه تدعمه الحكومة وتعمل على انجاحه.

واقيم حفل التدشين في شركة كهرباء محافظة اربد بحضور مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات ومدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان ذنيبات ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة وسكرتير جمعية سيجري العالمية / امين صندوق سيجري الاردن عيد العساف واعضاء الهيئة الادارية لـ(سيجري) ومسؤولين في القطاع.

من جانبه قال رئيس جمعية سيجري الوطنية / مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان الجمعية ستتصدى لدورها الوطني في التشبيك مع الجهات العاملة في القطاع وتبني السياسات والتجارب العالمية التي تخدم قطاع الطاقة الاردني.

واكد أهمية تفعيل دور جمعية سيجري الوطنية في تسهيل وتطوير تبادل المعلومات الهندسية بين فئة المهندسين الكهربائيين والفنيين المتخصصين في مختلف انحاء العالم ضمن التخصصات الكهربائية المختلفة (التوليد ونقل الطاقة الكهربائية).

وقال ان الجمعية ستعمل على نشر المعرفة وآخر المستجدات والممارسات ونتائج الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة الكهربائية خصوصا فيما يتعلق بتخطيط وتشغيل وتصميم وصيانة معدات ومحطات الكهرباء عالية الفولتية الى جانب الموضوعات المتعلقة بحماية الانظامة الكهربائية وأنظمة التحكم الالي وأنظمة الاتصالات.

من جانبه اكد مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد ذينات اهمية انطلاقة (سيجري) بهيئتها الادارية الجديدة معربا عن امله ان تتصدى لدورها في التشيبك بين الجهات العاملة في قطاع الطاقة في المملكة بما يرتقي بالاداء ويحسن الخدمة.

وقال ان على (سيجري) الوطنية ان ترتقي بالاداء الى مستوى الجمعيات العالمية المماثلة التي تقدم نموذجا في الاداء الجماعي في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع. وعرض ذينات دور واداء شركة كهرباء اربد ضمن النظام الكهربائي في المملكة، لافتا الى ان الشركة التي تحولت من شركة تتلقى الدعم حتى عام 2004 الى شركة تقدم اداء مدعوما ذاتيا بفضل جهود العاملين فيها وبدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وكانت جمعية (سيجري) الوطنية قد انتخبت مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة رئيسا للجمعية، كما انتخبت مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد ذينات نائبا للرئيس ومدير عام شركة توليد كهرباء السمرا الدكتور سفيان البطاينة امينا للسر وعيد العساف امينا للصندوق.

واستمعت الوزيرة زواتي والحضور من مديرعام كهرباء اربد المهندس احمد ذينات الى ايجاز حول اداء شركة كهرباء اربد التي تقدم الخدمة لحوالي 560 الف اشتراك يعيشون في اربع محافظات شمال المملكة على مساحة تقدر بحوالي 27 بالمئة من مساحة المملكة.

وقال ان شبكة الشركة تغطي 9ر99 بالمئة من السكان المشمولين بمنطقة تغطية شركة كهرباء اربد، مشيرا الى ان الشركة حققت نسبة اداء عالية في الحفاظ على توافرية النظام الكهربائي.

ولجنة سيجري الوطنية الأردنية ومقرها شركة الكهرباء الوطنية هي لجنة منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الفولطية العالية “سيجري العالمية – مؤتمر أنظمة الكهرباء في العالم” ومقرها العاصمة الفرنسية باريس وانشئت عام 1921 منظمة مختصة بالطاقة الكهربائية.-(بترا)