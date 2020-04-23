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زواتي: عودة العمل في جميع محطات المحروقات

منذ ساعتين

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عمان- الغد– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان العمل عاد في جميع محطات المحروقات، في اطار الإجراءات الحكومة الهادفة الى اعادة النشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين، بعد حظر فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان العودة للعمل متاح امام جميع محطات المحروقات الراغبة بالعودة لممارسة اعمالها، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في التخفيف على المواطنين وإعادة النشاط للقطاع الذي يشغل الاف العاملين في المملكة.

وشددت على ضرورة التقيد بشروط السلامة الصحة العامة التي فرضها انتشار الفيروس، والالتزام بهذه الشروط، حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا للتعرض للمخالفة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بدات في الثامن عشر من شهر اذار الماضي إعادة العمل بمحطات المحروقات في المملكة تدريجيا وبدأت بـ 45 محطة وصولا الى فتح جميع المحطات في مختلف انحاء المملكة.

واستثنت الوزارة منذ بداية الازمة محطات تعبئة ومستودعات ووكالات ومركبات توزيع الغاز المنزلي من الحظر المفروض في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

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