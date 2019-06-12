زواتي: لا رفع للضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية مستقبلا

عمان- أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي انه لن يتم رفع الضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلا.

واوضحت خلال لقاء صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات، أن الضريبة تم احتسابها على معدل برنت لآخر 24 شهراً الماضية والذي بلغ 66 دولارا للبرميل.

وقالت: ان “تثبيت الضريبة المفروضة على المحروقات، يعني عدم ارتفاعها على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار”، مشيرة الى ان الضريبة المقطوعة تعكس اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات مثل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.

واضافت، “سيتم شهريا مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً”، مؤكدة ان تثبيت الضريبة المقطوعة يحمي المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركبية الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، وتثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي تصل الى حوالي مليار دينار سنويا، وهي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة.

واشارت زواتي الى ان اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.

وبخصوص حقل الريشة الغازي، اكدت الوزيرة زواتي ان الاستثمار بحقل الريشة الغازي سيتواصل بجهود وكوادر وطنية تعمل في شركة البترول الوطنية، وان الحكومة لن تفكر بمستثمر اجنبي لهذا الحقل، مشيرة الى ان بئر 48 رفع إنتاجية حقل الريشة من 9 ملايين قدم مكعب يوميا الى 16 مليونا تشكل 5 بالمئة من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

وقالت: إن اكتشاف البئر تحقق بجهود وخبرات وسواعد الكوادر الاردنية العاملة في شركة البترول الوطنية، مؤكدة ان اكتشاف البئر 48 يعد انجازا مهما وحافزا لحفر آبار اخرى في ذات الحقل.

ولفتت الى بدء الحفر في البئر 49 في حقل الريشة والذي يبعد مسافة 1200 متر عن البئر 48، متوقعة الانتهاء من حفر البئر 50 قبل نهاية العام.

واشارت الوزيرة الى ان خطة شركة البترول الوطنية للعام الحالي والعام المقبل تركز على حفر المزيد من الآبار في حقل الريشة الغازي، مشيدة بالجهود الذاتية التي تبذلها الشركة لاكتشاف المزيد من الآبار.

وأشارت الى ان الحقوق والامتيازات في حقل الريشة محصورة بشركة البترول الوطنية، وان العلاقة مع شركة “بريتش بتروليوم” متوقفة منذ عام 2014 فيما انهت الاتفاقية مع شركة (آي بي جي) في شهر كانون الثاني عام 2017.

واكدت زواتي بدء إعادة تأهيل الآبار في حقل حمزة النفطي، موضحة ان الآبار تنتج حاليا 10 براميل يوميا في حين كانت تنتج سابقا حوالي 400 برميل يوميا.

وبلغ عدد الآبار المحفورة في منطقة امتياز الشركة منذ تأسيسها ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئرا.

وفيما يتعلق باستيراد النفط من العراق، قالت وزيرة الطاقة ان الأردن سيشتري من العراق حوالي 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد، مشيرة الى أن هذه الكمية قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

وبشأن مشروع انبوب النفط العراقي- الاردني، قالت: إن الجانبين الأردني والعراقي توافقا على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء انبوب النفط بحيث يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ثم الى ميناء العقبة، متوقعة الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.-(بترا)