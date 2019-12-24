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زواتي: مرحلة وضع سقوف لأسعار المحروقات قادمة

منذ 3 ساعات
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

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رهام زيدان

عمان- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إنّ مرحلة وضع سقوف سعرية لأسعار المشتقات النفطية قادمة لكن بعد التأكد من أن السوق ناضج لهذه المرحلة حتى لا يتضرر أحد.

جاء كلام زواتي خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية لمناقشة تسعير المشتقات النفطية.

وأضافت “بعد النصف الثاني من ٢٠٢٠ سنضع سقوف سعرية عليا ودنيا للمشتقات سستنافس بينها الشركات”.

من جهته قال نقيب المحروقات نهار السعيدات إن “المحطات الأهلية تضررت بشكل كبير بسبب انتشار محطات شركات التسويق وعدد منها معروض للبيع في المزاد العلني”.

وأضاف سعيدات أنّ “النقابة تقدمت بطلب لفتح شركة تسويق خامسة لحماية المحطات الأهلية والصغيرة بعد موافقة الحكومة على ترخيص شركة رابعة”.

وردت زواتي بالقول إن محطات المحروقات في الأردن من أحسن المحطات في المنطقة.

بدوره، دعا  رئيس المصفاة عبدالكريم العلاوين إلى عدم تحرير السوق لأن التحرير سيكون له آثار سلبية على المواطنين.

رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، قال إن لدى الهيئة طلبين لإنشاء مراكز تعبئة غاز أحدها يتضمن تعبئة اسطوانات بلاستيكية إلى جانب الحديد.

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