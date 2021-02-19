زواتي: مشاريع فى مجالات الربط الكهربائي والبترول والغاز مع مصر

عمان – الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الجمعة، في تغريدة عبر حسابها بتويتر: “شاركت بالامس في مصر بالاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ستعقد خلال شهر مارس المقبل.”

وأضافت زواتي “حيث تم بحث مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والأردن فى مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز”.