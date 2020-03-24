زواتي: وكالات توزيع الغاز في المملكة كلها مستثناة من حظر التجول

عمان- الغد- اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء، ان جميع وكالات ومركبات توزيع الغاز في المملكة مستثناة من قرار حظر التجوال المعمول به، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب للان 127 شخصا.

واوضحت زواتي في تصريح صحفي ان الاستثناء يأتي لسد احتياجات السكان بهذه المادة الحيوية والمتوفر بكميات كافية مؤكدة ان محطات التعبئة التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية، تعمل بالطاقة القصوى ورفعت الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وقالت ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتابع أوضاع القطاع وشكاوى المواطنين ومدى التزام مراكز التعبئة ومستودعات ووكالات الغاز وصهاريج توزيع الغاز المركزي بالرخص الممنوحة لها.

ووفق بيانات شركة مصفاة البترول، يتوفر مخزون عالٍ من مادة الغاز المسال في مواقع المصفاة المختلفة، كما يوجد بواخر محملة بالغاز المسال جرى التعاقد على توريدها خلال شهر اذار الحالي، والشهر المقبل الأمر الذي يرفع مخزون الشركة من الغاز المسال إلى “مستويات مطمئنة تفي بمتطلبات السوق المحلية لفترات طويلة”.

وأكدت المصفاة ان محطات تعبئة الغاز المسال التابعة لها في عمان والزرقاء واربد،تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب على الغاز المسال.

وكان الطلب على أسطوانات الغاز البترولي المسال قد ارتفع خلال الأيام الماضية الى مستويات غير مسبوقة ليتجاوز معدله اليومي وبلغ 230 الف أسطوانة مقارنة مع معدل استهلاك يومي خلال فصل الشتاء يتراوح ما بين 120 الى 160 الفا.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد أعلنت اليوم عن قائمة بأسماء وهواتف وكالات توزيع الغاز العاملة في مختلف مناطق المملكة.

قائمة بأسماء وكالات الغاز في جميع مناطق المملكة