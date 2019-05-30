زواتي: 12 ألف أسرة تستفيد من “الحماية الاجتماعية” بمشاريع الطاقة في 2019

رهام زيدان

عمان- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي “إن مساهمة الوزارة في استراتيجية الحماية الاجتماعية تتركز في تخفيف عبء فاتورة الطاقة على الأسر المحتاجة، من خلال مبادرتها بدعم كامل لـ7000 نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء سنويا للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية”، مبينة أن الصندوق سيدعم 5000 نظام إضافي من خلال برنامج الدعم التكميلي ليصبح إجمالي عدد المستفيدين 12 ألف أسرة خلال العام الحالي.

وأوضحت الوزيرة زواتي، في رد على سؤال لـ”الغد”، أن المشروع الذي يشمل 7 آلاف أسرة سنويا سيستمر حتى الوصول الى جميع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعددهم حوالي 100 ألف عائلة وسيرتفع من خلال الدعم التكميلي بمقدار 25 ألفا.

وأشارت زواتي إلى مساهمة أخرى للوزارة في إطار الاستراتيجية من خلال صندوق الطاقة المتجددة بتزويد الأسر الأردنية بسخانات شمسية مدعومة بنسبة 50 % ودعم الأسر الفقيرة بلمبات موفرة للطاقة بمعدل 5 لمبات للأسرة مجانا.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الدعم الذي تقدمه الوزارة في تحقيق وفر للأسر المستفيدة يزيد الدخل المتاح ليتم صرفه في مجالات أخرى، والمساهمة في تقليل فاتورة الطاقة خاصة على الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء وبالتالي يخفض فاتورة الطاقة على المملكة.

وقالت “إن جهود الوزارة في إطار الاستراتيجية تعزز ثقافة استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة وتدعم توجه الأردن نحو اقتصاد أخضر”.

وبحسب الوزارة، فإن الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة قيد البناء والتطوير والتنفيذ المرتقبة العام 2021 تبلغ حوالي 1270 ميغاواط، ما يرفع الاستطاعة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة الى 20 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في العام نفسه، ويحقق الهدف المنشود في استراتيجية الطاقة قبل الوقت المحدد وهو العام 2025، فيما بلغت الاستطاعة التوليدية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية العام 2018 حوالي 1130 ميغاواط، متوقعة أن ترتفع الى 2400 ميغاواط بحلول العام 2021.

وتنتج الاستطاعة التوليدية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة الآن حوالي 11 % من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة، بما في ذلك مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1 % العام 2014.

إلى ذلك، بلغت استطاعة أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها وربطها على شبكات توزيع الكهرباء حتى نهاية العام 2018 في مختلف القطاعات (منازل وجامعات ودور عبادة ومؤسسات مختلفة في القطاعين العام والخاص)، بحسب ما قالت الوزارة سابقا، نحو 360 ميغاواط باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور ومشاريع تغطية الاستهلاك تعادل تغطية حوالي 4500 دونم بالألواح الشمسية، فيما تستمر الحكومة في منح التراخيص اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة ما دون 1 ميغاواط والتي تغطي احتياجات الصناعات الصغيرة ودور العبادة والمدارس والمباني الحكومية وغيرها.

يذكر أيضا أن الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتسهم في جهود استدامة التنمية بقيمة 50 مليون دينار بلغت حصة الصندوق منها 19 مليونا والباقي من المانحين وأصحاب المشاريع، تشمل قطاعات (المنزلي والصناعي والزراعي والسياحي ودور العبادة والمدارس) في مختلف مناطق المملكة.