زواتي: 272 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق خلال الشهر الماضي

عمان- الغد– أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أمس، أن كميات النفط المستوردة من العراق لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغت 272 ألف برميل نقلها 1088 صهريجا.

وقالت، في تصريح صحفي، إن مجموع الكميات خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ 36.4 ألف طن تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يوميا، تشكل 7 % من احتياجات المملكة، مشيدة بتعاون الجانب العراقي لتسهيل عملية النقل.

وأكدت أهمية هذه الخطوة في إطار التعاون الطاقي القائم بين الأردن والعراق في إطار مصالح البلدين الشقيقين، لافتة إلى الأثرين الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول صهاريج يتقاسمها الجانبان.

وأعربت زواتي، عن أملها بأن نشهد في القريب المزيد من علاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة، بما يلبي مصالح الطرفين بإنشاء أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع الجانب العراقي، قد بدأت مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.