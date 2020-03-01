زواتي: 294 الف برميل واردات الأردن من نفط العراق خلال شباط

عمان – الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي،اليوم الاحد، أن الكميات المستوردة من مادة النفط العراقي، والواردة لمصفاة البترول الأردنية، بلغت خلال شهر شباط الماضي، حوالي 294 الف برميل، وبمعدل 10 الاف برميل يومياً، تم تحميلها على 1127 صهريج عراقي وأردني.

ووفق الوزيرة زواتي في تصريح صحفي اليوم، استقبلت مصفاة البترول الأردنية منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي في موقع المصفاة/ الزرقاء، خلال الفترة من الخامس من أيلول 2019، ولغاية التاسع والعشرين من شهر شباط 2020، ما مجموعه 8ر1 مليون برميل من مادة النفط الخام العراقي وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل.

وتجري عملية استيراد النفط الخام العراقي في اطار مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر شباط 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن (10) ألاف برميل يومياً قابلة للزيادة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

ويتم بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد تمثل فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات، ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن.