زواتي: 324 ألف برميل واردات المملكة من نفط العراق في نيسان

عمان- الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، ان واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر نيسان الماضي حوالي 324 الف برميل وبمعدل 11 الف برميل يوميا تقريبا.

وأوضحت في تصريح صحفي اليوم الاحد ان اجمالي واردات المملكة منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي الى المملكة في الخامس من أيلول 2019 وحتى نهاية نيسان الماضي بلغت حوالي 44ر2 مليون برميل بواقع 10 الاف برميل يوميا.

وحول الية استيراد النفط في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار وباء (كورونا)، قالت زواتي، ان 1114 صهريجا اردنيا وعراقيا شاركت في هذه العملية التي تتم بتفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الاردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، “التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19)”.

وياتي استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين العراق والأردن، الموقعة في الثاني من شباط 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 في المائة من احتياجات المملكة.