زواتي: 45 محطة محروقات ستعمل من 6 صباحا حتى السادسة مساء

عمان- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم السبت، عن استثناء 45 محطة محروقات في مختلف مناطق المملكة، من قرار الحظر، المعمول به منذ صباح اليوم، في اطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت زواتي في تصريح صحفي ان الاستثناء المحدد من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، يأتي لتزويد مركبات الجهات المستثناة من الحظر بالوقود، لمساعدة هذه الجهات على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي.

وعن هذه المحطات، قالت، انها تتوزع بين شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث، وتشمل: محطات جوبترول (الجنوب: العقبة، القويرة، الكرك المركزية،النصرات/ البترا)، (اربد: الحصن، الرمثا/داوود-2)، (عجلون: عنجرة)،(جرش: قوس النصر)،(البلقاء: يا هلا)، (المفرق: وسط البلد)،(الزرقاء: ابوجودة، الرصيفة-الشارع الرئيسي)،(مأدبا)، (عمان: الاستقلال-1، امنة العرموطي، جولف –خلدا 1)،(الارزق-الرويشد، محطة الرويشد)، (الاغوار:ابوكشك-دير علا).

وفيما يتعلق بمحطات المناصير،فتشمل،(الجنوب: الشريف حسين/العقبة، جرف الدراويش، العيص/الطفيلة،الكرك/ الثنية، الشوبك،معان)، أربد/اربد،والرمثا،عجلون/ عجلون،جرش/محطة جرش، البلقاء/السرو، المفرق/ المفرق2،الزرقاء/خو،مأدبامحطة مأدبا،عمان/ مقابل المركز الثقافي الملكي والمطار1 والمطار2 والجبيهة، الأزرق-الرويشد/محطة الشيشان ومحطة الازرق، الاغوار/ألمشارع ومحطة البوتاس.

اما محطات توتال فتشمل: اربد/موقف الباصات، والبلقاء/محطة السلط، والزرقاء/الرصيفة والزرقاء الجنوبي، عمان/شارع الجاردنز ومرج الحمام ومحطة السعد-طرق المطار.

وكانت الوزيرة زواتي قد أعلنت اليوم استثناء وكالات ومركبات توزيع الغاز المنزلي من الحظر المفروض في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.