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زوجة النجار تؤكد لـ”الغد” جمع الغرامة المترتبة عليه

منذ 1 ساعة

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عمان- الغد- قالت زوجة الصحافي الزميل تيسير النجار، المحكوم عليه في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إنّه تم جمع مبلغ الغرامة المتربة عليه والبالغة 100 ألف دينار نظير الإفراج عنه، من قبل عائلته وأصدقائه.

وأضافت في تصريح لـ”الغد”، أنه سيصار السير بإجراءات الإفراج عن زوجها مع السلطات الإماراتية بعد دفع الغرامة.

وعبرت عن أملها بأنّ يكون النجار بين أفراد أسرته خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن الزميل النجار صدر بحقه حكم قضائي في الإمارات بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 الف درهم والابعاد عن الدولة بعد قضاء مدة المحكومية .

وجاء الحكم على الزميل النجار على خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’٬ اعتبر اساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة٬ حيث تم توقيفه منذ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

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