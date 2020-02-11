زوجة براينت: عقلي يرفض قبول رحيل كوبي وجيجي

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – قالت فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، إن عقلها “يرفض قبول” رحيل زوجها وابنتها جيانا، اللذين لقيا حتفهما رفقة سبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية أواخر كانون ثان (يناير) الماضي.

وكتبت فانيسا (37 عاما) عبر حسابها على (إنستغرام): “كنت ممانعة للتعبير عن مشاعري بكلمات، عقلي يرفض أن يقبل أن كوبي وجيجي قد رحلا. لا يمكنني استيعاب الأمرين في نفس الوقت”.

وتابعت: “يبدو أنني أحاول استيعاب أن كوبي قد رحل ولكن جسدي يرفض قبول أن جيجي لن تعود مرة أخرى”.

"God I wish they were here and this nightmare would be over," Vanessa Bryant wrote. https://t.co/R4IGmQiO9P — CBS Local Sports (@CBSLocalSports) February 11, 2020

ولكن فانيسا ذكرت نفسها بأنها يجب أن تتحلى بالقوة من أجل بناتها الثلاث الأخريات، ناتاليا وبيانكا وكابري.

وتوفي براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) وسبعة أشخاص آخرين، كانوا جميعا على متن مروحية خاصة بنجم كرة السلة الأميركي في مدينة كالاباساس، بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا)، في 26 من كانون ثان (يناير) الماضي.

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. (إفي)