زوجة براينت: عقلي يرفض قبول رحيل كوبي وجيجي

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – قالت فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، إن عقلها “يرفض قبول” رحيل زوجها وابنتها جيانا، اللذين لقيا حتفهما رفقة سبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية أواخر كانون ثان (يناير) الماضي.

وكتبت فانيسا (37 عاما) عبر حسابها على (إنستغرام): “كنت ممانعة للتعبير عن مشاعري بكلمات، عقلي يرفض أن يقبل أن كوبي وجيجي قد رحلا. لا يمكنني استيعاب الأمرين في نفس الوقت”.

وتابعت: “يبدو أنني أحاول استيعاب أن كوبي قد رحل ولكن جسدي يرفض قبول أن جيجي لن تعود مرة أخرى”.

"God I wish they were here and this nightmare would be over," Vanessa Bryant wrote. https://t.co/R4IGmQiO9P

— CBS Local Sports (@CBSLocalSports) February 11, 2020