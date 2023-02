زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بصاروخ باليستي خلال عرض عسكري ـ (صورة)

ظهرت زوجة زعيم كوري الشمالية، كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.

وقالت صحيفة “التلغراف” البريطانية، إن السيدة ري سول-جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وحولهم قادة عسكريون، مشيرة إلى أن القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة.

تضمن العرض العسكري الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونغ يانغ، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.

وفي العرض ذاته، احتلت ابنة الزعيم الكوري الشمالي، صدارة المشهد مع والدها ووالدتها، وأذكى وجودها التكهنات بأنها قد تكون مرشحة لشغل منصب قيادي ربما حتى خلافة الأب.

وأظهرت وسائل إعلام حكومية الأربعاء، الابنة في عرض عسكري ضخم وهي في المقدمة مع والدها ووالدتها، وكبار القادة العسكريين. وظهر أفراد الأسرة وهم يشربون العصائر ويتهامسون في آذان بعضهمم البعض أثناء مشاهدة الاستعراضات.

North Korea leader Kim Jong-un's wife was seen wearing a pendant in shape of a missile in a viral picture. The pendant was the replica of the North Korea's ICBM missile which has the capability of striking the United States' mainland.

.

.

.#NorthKorea #KimJongun #UnitedStates pic.twitter.com/cRBpYWE36i

— Mirror Now (@MirrorNow) February 10, 2023