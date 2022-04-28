زوجة سامر إسماعيل تلفت الأنظار والبعض شبهها لشاكيرا!

لفتت زوجة الممثل السوري سامر اسماعيل انظار الجمهور في احدث ظهور لها معه، وذلك خلال حضورهما حفل الانتهاء من تصوير مسلسل “كسر عضم” الذي يشارك في بطولته.



وشارك اسماعيل عبر صفحته الخاصة على انستغرام مجموعة صور من اجواء الحفل، ظهر فيها الى جانب عدد من زملائه الممثلين، وكان لافتا من بينها صورة تجمعه بزوجته مصممة الازياء الصربية من اصل سوري مايا البكري.

وتفاعل كثير من المتابعين مع ظهور زوجة اسماعيل، إذ كان لافتا لكثير منهم شبهها للنجمة العالمية شاكيرا وخصوصاً لناحية لوك الشعر.

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