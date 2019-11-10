زوجة كاسياس تنهي مرحلة العلاج الكيميائي للتعافي من السرطان

الغد- أنهت زوجة الحارس الإسباني إيكر كاسياس علاجها الكيميائي بعد 6 أشهر تقريبا من تشخيص إصابتها بمرض السرطان في نفس توقيت تعرض زوجها حامي عرين بورتو البرتغالي لأزمة قلبية أثناء التدريب.

وتمر أسرة كاساياس بأشهر عصيبة، فهو خضع للعلاج والمراقبة الطبية لمتابعة حالة قلبه الصحية بعد نجاته من الأزمة، وعاد قبل أيام للتدريب مع فريقه بورتو.

أما بالنسبة لزوجته المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو البالغة 35 عاما فقد أجرحت جراحة لإزالة الورم السرطاني ثم أنهت مرحلة العلاج الكيميائي بعد 6 أشهر، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وذكرت مجلة “HOLA” الإسبانية أن حارس ريال مدريد السابق البالغ 38 عاما وسارة يريدان غلق صفحة المعاناة في 2019، وبدء محطة جديدة سعيدة في 2020 التي ستكون فرصة لإتمام مراسم الزواج رسميا وإقامة حفل كبير، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء. RT