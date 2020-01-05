زوج نانسي عجرم يقتل لصا اقتحم منزلهما (فيديو)

بيروت نشرت قناة Mtv اللبنانية مقطع فيديو أظهر عملية اقتحام احد اللصوص منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ومقتله على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، إثر محاولته اقتحام غرفة بناته.

وأظهرت اللقطات التي رصدتها كاميرا مراقبة داخل منزل عجرم، تهديد السارق للهاشم واخذه حقيبتها، قبل ان يتجه الى غرفة ايلا وميلا، ليلاحقه الهاشم ويقتله اثر تبادل لإطلاق النار.

وكانت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا بتوقيف الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار مع السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، الذي دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهلية في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأفادت مصادر حقوقية أن توقيف الهاشم قرار طبيعي الى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، علما ان نانسي تعرضت لإصابات طفيفة. (وكالات)