زوج نسرين طافش بأول تعليق على أنباء انفصالهما

بعد أن فاجأت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور بخطوة غير متوقعة قامت بها، وهي حذف كل صورها مع زوجها الطبيب المصري ​شريف الشرقاوي​، وذلك بعد مرور 49 يوماً فقط على زواجهما، ما دفع البعض إلى التساؤل إن كانا على خلاف، أو أن هناك سبباً آخر دفع طافش إلى حذف كل هذه الصور التي جمعتها مع زوجها.

نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها و تساؤلات حول طلاقهما

إلا أن شريف الشرقاوي زوج نسرين نفى كل ما تردد جملةً وتفصيلاً حيث نشر صورة جمعته بها وعلق عليها قائلاً: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها”.

وأضاف “نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.