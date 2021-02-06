“زووم” تطلق حزمة أدوات “Zoom Rooms” لتعزيز “العمل من أي مكان”

دبي- أعلنت “زووم فيديو كوميونيكيشن” عن طرحها حزمة أدوات Zoom Rooms المبتكرة لمساعدة الشركة على إعادة فتح أبوابها مع الالتزام بمعايير الصحة والأمان وفق مفهوم “العمل من أي مكان”. ومع تطور بيئات العمل التقليدية وتكيفها مع متطلبات الموظفين وسعيهم للعمل من مختلف الأماكن والمساحات المتوفرة، سواء كان ذلك في مقر الشركة، أو ضمن المساحات المشتركة، أو البعيدة، أو حتى في المنازل، باتت منصة “زووم” تلعب دوراً مهماً في تمكين الشركات من وضع صحة وسلامة موظفيها على رأس قائمة أولوياتها.

وفي إطار سعيها الدائم لضمان سلامة الموظفين والعملاء في آن واحد، تواجه المؤسسات تحدياً كبيراً في التعامل المخاوف الثلاثة الرئيسية التي تعتري الموظفين بخصوص العودة والعمل ضمن مقرات الشركات، والتي تتلخص على النحو الآتي: القلب من مرتادي مقرات العمل من المرضى، وازدحام مقرات العمل، وتوفير عامل التهوية المناسبة.

وفي هذا السياق، قال كريغ دور، كبير المحللين لدى شركة “وينهاوس ريسيرش” للأبحاث والدراسات: “ما تزال بيئات ومقرات العمل المكتبية تواصل تطورها وتغيرها بوتيرة مستمرة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الموظفين أفادوا بأنهم يعملون عن بُعد، وبأنهم يرغبون بمواصلة إنجاز 50 بالمائة على الأقل من أعمالهم وفق هذه الممارسات بمجرد عودتهم إلى مكاتبهم. لكن لتحقيق هذا الأمر، يجب أن يحظى الموظفون بتجارب عمل صحية وآمنة ضمن غرف الاجتماعات، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للقوى العاملة الصاعدة في يومنا الراهن، وهو ما توفره منصة “زووم” للجميع”.

ومن جانبه، قال أوديد غال، رئيس وحدة المنتج لدى شركة “زووم”: “تحظى القوى العاملة البشرية بمحط اهتمام وتركيز جميع المؤسسات، لذا فإن الحفاظ على سلامتهم، وأمان قنوات اتصالهم، ومعدلات إنتاجيتهم يعد من أولوياتها القصوى.