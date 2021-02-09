“زووم” تعزز مفهوم “العمل عن بعد”

دبي- أعلنت “زووم فيديو كوميونيكيشن” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ZM) عن طرحها حزمة أدوات Zoom Rooms المبتكرة لمساعدة الشركة على إعادة فتح أبوابها مع الالتزام بمعايير الصحة والأمان وفق مفهوم “العمل من أي مكان”. ومع تطور بيئات العمل التقليدية وتكيفها مع متطلبات الموظفين وسعيهم للعمل من مختلف الأماكن والمساحات المتوفرة، سواءً كان ذلك في مقر الشركة، أو ضمن المساحات المشتركة، أو البعيدة، أو حتى في المنازل، باتت منصة “زووم” تلعب دورا مهما في تمكين الشركات من وضع صحة وسلامة موظفيها على رأس قائمة أولوياتها.

وفي إطار سعيها الدائم لضمان سلامة الموظفين والعملاء في آن واحد، تواجه المؤسسات تحديا كبيرا في التعامل المخاوف الثلاثة الرئيسية التي تعتري الموظفين بخصوص العودة والعمل ضمن مقرات الشركات، والتي تتلخص على النحو التالي: القلب من مرتادي مقرات العمل من المرضى، وازدحام مقرات العمل، وتوفير عامل التهوية المناسبة. في هذا السياق، قال كريغ دور، كبير المحللين لدى شركة “وينهاوس ريسيرش” للأبحاث والدراسات: “لاتزال بيئات ومقرات العمل المكتبية تواصل تطورها وتغيرها بوتيرة مستمرة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الموظفين أفادوا بأنهم يعملون عن بُعد، وبأنهم يرغبون بمواصلة إنجاز 50 بالمائة على الأقل من أعمالهم وفق هذه الممارسات بمجرد عودتهم إلى مكاتبهم. لكن لتحقيق هذا الأمر، يجب أن يحظى الموظفون بتجارب عمل صحية وآمنة ضمن غرف الاجتماعات، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للقوى العاملة الصاعدة في يومنا الراهن، وهو ما توفره منصة “زووم” للجميع”.