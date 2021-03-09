زووم: مؤسس التطبيق الشهير يحوّل 6 مليارات دولار من أسهمه لجهات غير معروفة

حوّل إريك يوان، مؤسس منصة “زووم” لاجتماعات الفيديو، نحو 18 مليون سهم من أسهمه، تقدر بما يزيد على ستة مليارات دولار، وفقا للملفات التنظيمية للشركة.

وبهذه الخطوة يكون يوان، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للمنصة، قد حوّل نحو 40 في المئة من حصته في الشركة الأسبوع الماضي.

وحُوّلت الأسهم كهدايا لمستفيدين غير محددين الأسبوع الماضي.

وشهدت ثروة يوان الشخصية نموا بعد أن أصبح تطبيق زووم اسما مألوفا خلال تدابير الإغلاق التي فُرضت بسبب تفشي وباء كورونا.

وأدت زيادة تواصل الطلاب والمهنيين عبر هذا التطبيق على الإنترنت إلى زيادة قيمة الشركة وتضاعف ثروة مؤسسها.

وكان يوان قد أطلق منصة زووم عام 2011، وأدرجها في سوق الأسهم الأمريكية عام 2019، وهي خطوة جعلته مليارديرا، إذ تبلغ ثروته حاليا، بحسب مجلة فوربس، 13.7 مليار دولار.

وقال متحدث باسم زووم إن عمليات التحويل كانت مرتبطة بأنشطة تخطيط عقاري ليوان.

وأضاف المتحدث: “جرت التوزيعات وفقا لشروط صندوق إريك يوان وزوجته”.

وتضاعفت أسهم زووم ثلاث مرات تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 100 مليار دولار.

وقال إدوارد مويا، من شركة “أواندا” للتجارة، لبي بي سي: “قرار مؤسس زووم إريك يوان بتحويل ما يزيد على ثُلث حصته سيثير بعض الدهشة”.

وأضاف: “على الرغم من أن متحدث باسم زووم أشار إلى أن التحويل يتوافق مع أنشطة تخطيط عقاري نموذجية ليوان، سيكون المستثمرون في حالة قلق إلى أن نعرف من هو المستفيد من الأسهم”.

وقال: “يبلغ يوان من العمر 51 عاما فقط، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، لذا فإن توزيع ثروته يمكن اعتباره خطوة متسرعة”.

التعليق على الصورة،أدت زيادة تواصل الطلاب والمهنيين عبر تطبيق زووم على الإنترنت إلى زيادة قيمة الشركة وتضاعف ثروة مؤسسها.

رأي يوان

قال يوان إن العمل من المنزل سيستمر حتى بعد تخفيف تدابير الإغلاق وطرح اللقاحات في شتى أرجاء العالم.

وكان مسؤولون تنفيذيون لزووم قد صرحوا، خلال الإعلان عن النتائج السنوية للمنصة، الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون استمرار النمو القوي للشركة هذا العام.

وقال يوان: “نرى المستقبل في زيادة وتيرة العمل عن بعد والعمل من أي مكان. ندرك هذا الواقع الجديد”.

وتتوقع منصة زووم لاجتماعات الفيديو تسجيل نمو في المبيعات بما يزيد على 40 في المئة خلال العام الجاري، لتصل إلى ما يزيد على 3.7 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك قالت زووم إنها لا تتوقع استمرار النمو بنفس الوتيرة التي تمتعت بها خلال العام الماضي.

وحصل يوان، وهو أمريكي من أصول صينية، على لقب رجل أعمال عام 2020، وأُدرج اسمه على القائمة السنوية لأبرز 100 شخصية مؤثرة.