زيادة أعداد المسافرين عبر المطار أكثر من 300 %

رهام زيدان

عمان- أظهرت بيانات وزارة النقل زيادة عدد الطائرات القادمة إلى مطار الملكة علياء في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 189 % إذ بلغ 7536 طائرة فيما كان عددها خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه ما يقارب 2611 ألف طائرة.

وارتفع أيضا عدد الطائرات المغادرة من المملكة عبر مطار الملكة علياء بنسبة مقاربة أيضا إلى 7530 طائرة من نحو 2602 طائرة في الربع الأخير من العام الذي سبقه 2020.

وعلى صعيد المسافرين، أظهرت المؤشرات ارتفاع عدد المسافرين القادمين إلى المملكة بنسبة 321 % إلى نحو 729 ألف مسافر مقارنة من نحو 172 ألف مسافر في الفترة نفسها من العام 2020، وارتفع ايضا عدد المغادرين بنسبة 338 % إلى نحو 753 ألف مسافر بنهاية الربع الأخير من العام الماضي من نحو 171.8 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من 2020.

بالمقابل، انخفضت مؤشرات حركة الشحن عبر المطار بنسب متفاوتة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة انخفضت حركة الشحن الصادر عبر المطار خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 78.5 % إلى نحو 6.9 الف طن من 32.2 ألف طن خلال الربع الرابع من 2020، فيما تراجعت ايضا حركة الشحن الوارد بنسبة 60.3 % إلى نحو 9.5 ألف طن من 23.8 ألف طن في الربع الرابع من العام الذي سبقه.

وانخفضت أيضا حركة البريد الوارد بنسية 60.3 % إلى 9.5 ألف طن خلال الربع الأخير من العام الماضي من نحو 23.8 ألف طن خلال الربع ذاته من العام الذي سبقه، كما انخفضت ايضا حركة البريد الصادر بنسبة 21 % من 176 طنا إلى 223 طنا خلال فترة المقارنة ذاتها.

واستأنف مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 8 أيلول (سبتمبر) 2020 الرحلات الدولية المنتظمة بعد توقف زاد على خمسة أشهر، باستثناء الرحلات التي سيرتها الحكومة لإجلاء أردنيين عالقين في الخارج ورحلات الشحن الجوي ضمن اجراءات الحكومة في ذلك الوقت لمحاولة منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وكان المدير التنقيذي لمجموعة المطار نيكولا كلود قال في وقت سابق “من المتوقع أن تعود حركة السفر إلى مستوياتها في العام 2019 (قبل كورونا) بحلول العام 2024 – تماشيا مع الإجماع الدولي بما في ذلك اتحاد النقل الجوي الدولي”.

ويشار إلى أن المطار ساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2019، عبر ضخ 2.5 مليار دينار في 2019 وتوفير 239 ألف وظيفة كأثر كلي، وأنه من المتوقع أن يساهم المطار في توفير 278 ألف وظيفة وضخ 3.9 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032 بحسب مجموعة المطار.