زيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض في الجامعات الرسمية

عمان- الغد– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز الموافقة على المقترح الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتضمن توجيه مبلغ (5) ملايين دينار أردني من الدعم الإضافي للجامعات الرسمية الذي أقرته الحكومة في موازنة العام (2020) لصالح دعم ميزانية صندوق دعم الطالب إضافةً إلى الجزء المقرر الذي يتم اقتطاعه سنوياً من الدعم الحكومي الموجه للجامعات والبالغ (21) مليون دينار أردني.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم لشمول أكبر عدد ممكن من الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية حيث بلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط وقاموا بتسليم وثائقهم الرسمية حسب الأصول (59000) تم ترشيح (35257) طالباً وطالبة منهم للاستفادة ضمن قائمة النتائج الأولية التي أعلنتها الوزارة منتصف الشهر الماضي، وبهذا سيصبح العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من المنح والقروض هذا العام قريباً من عدد المستفيدين في العام الماضي 2018 / 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف حالياً على دراسة ومراجعة جميع الإعتراضات الإلكترونية التي تقدم بها الطلبة والتأكد من صحة الوثائق المرفقة مع هذه الاعتراضات حيث يتوقع أن تعلن الوزارة النتائج النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2019 / 2020 منتصف الأسبوع القادم على أبعد تقدير.