زيادة الإعانة الشهرية للمصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين

عمان– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد، زيادة مبلغ الإعانة الشهرية التي تصرف للمصابين العسكريين المكفوفين (المتقاعدين) ليصبح 220 ديناراً شهرياً بدلاً من 100 دينار.

ويهدف القرار إلى دعم المصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين، تكريماً لهم على الخدمات التي قدموها لوطنهم، في ظل حاجتهم لمن يعينهم على قضاء حاجاتهم اليومية. ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الرابعة من تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وتعديلاتها لسنة 1981 التي تصرف بموجبها هذه العلاوة لتصبح كما يلي:” تصرف علاوة بدل إعانة شهرية لا تزيد على 220 ديناراً من تاريخ سريان هذه التعليمات المعدلة لكل متقاعد عسكري فاقد البصر (مكفوف) يحتاج لمن يعينه على ممارسة حياته اليومية، وذلك بشهادة من اللجنة الطبية العسكرية العليا؛ بغض النظر عن تاريخ إحالتهم على التقاعد، على أن لا يؤدي ذلك إلى نقص بقيمة العلاوات الممنوحة سابقاً لهذه الفئة بموجب هذه التعليمات.

يذكر أن المادة ذاتها من التعليمات تنص على صرف علاوة بدل إعانة شهرية لا تزيد على 100 دينار لكل متقاعد عسكري يحتاج لمن يعينه على ممارسة حياته اليومية من غير فاقدي البصر (مكفوف) وذلك بشهادة من اللجنة الطبية العسكرية العليا، وتحدد النسبة التي تصرف من هذه العلاوة وفقاً لما تقرره اللجنة المختصة لكل حالة.

يشار إلى أن العدد الكلي للمصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين يبلغ 121 متقاعداً، ويتمّ صرف علاوة الإعانة الشهرية لهم بناء على تقارير اللجان الطبية التي تبين أنهم بحاجة إلى من يعينهم على قضاء حاجاتهم اليومية.

وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية المتوقعة لزيادتهم نحو 175 ألف دينار سنوياً.

–(بترا)