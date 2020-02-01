زيادة الإنفاق ورفع مخصصات هيئة تنشيط السياحة طريق لاستقطاب أكبر عدد من السياح

محمد أبو الغنم

عمان– طالب سياحيون بضرورة زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة لغايات المنافسة وفتح أسواق جديدة لانعاش السياحة.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان مخصصات الهيئة تصل إلى 26 مليون دينار ما بين موازنتها ودعم الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض.

وقال عربيات لـ “الغد” يفترض أن تكون مخصصات الهيئة أكثر حتى تستطيع منافسة الدول المجاورة في استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المملكة وبالتالي زيادة الدخل السياحي.

وأكد أن الحكومة وعدت بزيادة مخصصات الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي في حال تحقيق زيادة أعداد السياح بشكل عام.

وأضاف عربيات أن زيادة مخصصات الهيئة، وهي الجناح التسويقي والترويجي للمملكة سينعكس على زيادة الدخل السياحي، مؤكدا أن كل دينار ينفق في الترويج والتسويق إلى الأردن يجلب أكثر من 100 دينار إلى المملكة.

ورجح عربيات أن تحقق السياحة ارقاما مبشرة في أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، إن مخصصات الهيئة في الانفاق على الترويج والتسويق السياحي قليل مقارنة بالدول المجاورة.

وأكد سميح على ضرورة رفع مخصصات الهيئة لممارسة أعمالها الترويجية والتسويقية لجذب أكبر عدد من السياح إلى المملكة.

وأشار سميح إلى ضرورة ترويج السياحة بشكل عام لكافة أنواعها، مبينا الجهود المبذولة لهيئة تنشيط السياحة.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني مطيع، إن المبالغ المالية المخصصة للهيئة متواضعة نسبيا مقارنة بطبيعة عملها التسويقي إلى المملكة.

وأكد قعوار على أهمية الترويج إلى المملكة عالميا ويجب زيادة مخصصات الهيئة.

وبين أهمية فتح أسواق جديدة من مختلف دول العالم وليس التركيز على جهة معينة، مؤكدا على أن تكون الأسواق مدروسة ومثمرة.

وخصصت الموازنة في مشروعها مبلغ 14.5 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، مقارنة بـ 12 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 20.8 % أو بمقدار 2.5 مليون دينار.

وقالت وزيرة السياحة مجد شويكة، مؤخرا خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب إنّ كل دينار يصرف على الترويج السياحي يقابله 100 دينار دخل للأردن.

وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار، إن موازنة هيئة تنشيط السياحة يجب ان ترتفع حتى تستطيع ممارسة عملها في الترويج والتسويق إلى المملكة لغايات جذب أكبر عدد ممكن من السياح.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان الهيئة تعتبر الجناح التسويقي للمملكة، وهي بحاجة إلى زيادة مخصصات مالية لكي تقوم بعملها على أكمل وجه، حتى تستطيع الهيئة تحقيق أرقام أكبر في استقطاب السياح إلى المملكة رغم امكانياتها المحدودة مقارنة بالدول المجاورة.

وأضاف المصدر نفسه انه يجب أن تكون مخصصات الهيئة 1 % على الأقل من قيمة الدخل السياحي أسوة بالدول المجاورة، وتقوم الهيئة بفتح أسواق سياحية جديدة للقدوم إلى المملكة وبالتالي زيادة أعداد السياح الذي سينعكس على ارتفاع أرقام الدخل السياحي الذي يشكل ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلى توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة في القطاع السياحي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن ارتفاع إجمالي مجموع زوار المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9 % ليصل إلى 5.36 مليون مقارنة مع 4.9 مليون في العام الذي سبقه.

وبينت الوزارة أن أعداد سياح المبيت ارتفع إلى 4.5 مليون سائح خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.1 % على العام 2018 الذي سجل عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بزيادة تصل إلى أكثر من 350 ألف سائح.

أكد البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي للأردن 10.2 % خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار مقارنة مع العام 2018.