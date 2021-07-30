توجه لزيادة حافلات الباص السريع

مؤيد أبو صبيح

عمان- تعتزم أمانة عمان الكبرى، خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد حافلات التشغيل التجريبي للباص سريع التردد، تزامنا مع زيادة الطلب على خدماته من قبل المواطنين.

وقالت مصادر في “الأمانة” انه نظرا للاقبال الشديد فقط تم زيادة الأسطول من 12 حافلة إلى 30، كما ستتم زيادة دوام العمل لغاية الساعة 12 ليلا.

وأبلغت مصادر مطلعة في الأمانة “الغد”، أن ذروة التشغيل التجريبي ستكون مع عودة التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس؛ أي في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويشهد الطلب على خدمات النقل عبر حافلات الباص سريع التردد طلبا متزايدا، إذ بينت إحصائيات “الأمانة” أن عدد مستخدمي الباصات خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشغيله زاد على ثلاثة عشر ألف راكب من خلال 360 رحلة تشغيلية.

ودخل التشغيل التجريبي الذي دشنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم الثلاثاء الماضي 24 حافلة تنطلق بمعدل 5 دقائق لكل منها.

وينطلق المسار التجريبي من محطة ركاب صويلح مرورا بشارع الملكة رانيا الى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل، ثم الى وادي صقرة فإشارات الرابية، ثم الى الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون، وصولا الى محطة المتحف في وسط البلد، وبمسافة إجمالية قدرها 16 كيلومترا، فيما يشتمل المسار على 25 محطة من بينها أربع محطات رئيسة.

وأمس، خفضت الأمانة تشغيلها التجريبي الى 50 % فقط من طاقة الحافلات الكاملة بسبب عطلة يوم الجمعة، على أن يعود التشغيل كالمعتاد إلى كامل طاقته التجريبية، اعتبارا من اليوم.

وواصلت الأمانة، عبر صفحة “فيسبوك” الخاصة بالباص السريع، نشر العديد من الإرشادات التي تدفع الناس للاهتمام بهذه الوسيلة من النقل. وقالت الإرشادات: “حرصاً منا وحفاظاً على مستوى الخدمات المقدمة للركاب ونظافة الباصات، يمنع صعود المأكولات والمشروبات مع الركاب حفاظاً على سلامتهم وعلى نظافة الباصات”.