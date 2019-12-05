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زيادة الرواتب اعتبارا من الشهر المقبل.. وربطها بالتضخم في 2021

منذ 57 دقيقة
التضخم تعبيرية

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محمود الطراونة

عمان – قال مدير مديريّة التقاعد والتعويضات في وزارة الماليّة الدكتور علي المصري، إن الزيادات في الرواتب ستكون اعتباراً من 1/1/2020.

وأضاف المصري في ندوة حوارية خلال إعلان الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، أن الحزمة الثالثة ركزت على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين على الرتب من مقدّم فما دون.

وجدد المصري التأكيد على أن مجمل المستفيدين من زيادات العلاوات والرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 700 ألف مواطن.

وبين المصري أنه لن يقل راتب أي متقاعد مدني أو عسكري عن 300 دينار.

قيمة زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين حسب الدرجات والفئات والرتب

وأشار المصري إلى أن الرواتب للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ستكون مرتبطة بنسبة التضخّم اعتباراً من 2021.

من ناحيته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر، إن الزيادة على علاوات العاملين في القطاع العام ستتراوح ما بين 15- 20% على العلاوة الفنية للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/الرتب فور جاهزيتها.

وأشار الناصر أنه يمكن للموظفين الاستعلام عن قيمة الزيادات عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنيّة.

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