زيادة السعة السريرية في 3 مستشفيات خاصة بواقع 170 سريرا

عمان- الغد- كشف وزير الصحة المكلف، مازن الفراية، عن زيادة السعة السريرية في 3 مستشفيات خاصة وبواقع 170 سرير عزل عادي وعناية حثيثة، وذلك لاستيعاب المواطنين المصابين بفيروس كورونا.

وقال الوزير الفراية، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل وزارة الصحة للاتفاقيات التي أبرمتها سابقا مع العديد من المستشفيات الخاصة بهدف تسهيل عملية إدخال مرضى كورونا إلى المستشفيات لتلقي العناية اللازمة وبالسرعة الممكنة.

وأكد الفراية أن وزارة الصحة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعظيم وزيادة الطاقات الاستيعابية في مستشفياتها ومن خلال اتفاقياتها المبرمة مع المستشفيات الجامعية والخاصة.

وشدد وزير الصحة المكلف على أن الوصول إلى صيف آمن وقطاعات مفتوحة يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمضي قدما في حملة تلقي المطاعيم المخصصة لفيروس كورونا، وزيادة السعة السريرية بالمستشفيات.

وأكد الفراية أن وزارة الصحة ستقوم باطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالواقع الطبي والصحي أولا بأول، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الوزارة، وضرورة اطلاع الرأي العام على واقع القدرات الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية، داعيا إلى التوقف عن بث وتداول الإشاعات والفيديوهات المسيئة للمستشفيات الميدانية والمراكز الطبية التي تبذل على مدار الساعة ومن خلال كوادرها جهودا نوعية للتصدي لجائحة كورونا.

والمستشفيات الخاصة هي ابن الهيثم والحياة والرشيد.