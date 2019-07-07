زيادة بعثة الحج الأردنية بمقدار 1000 حاج للعام الحالي

عمان-الغد- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل اليوم الأحد، إن بعثة الحج الأردنية زادت بمقدار 1000 حاج لهذا العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر حسابها عبر تويتر، أن هذه الزيادة جاءت بعد استجابة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية لطلب من الوزارة.

وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية أ. د. عبدالناصر ابو البصل: زيادة عدد حجاج بعثة الحج الأردنية هذا العام بمقدار (1000) حاج وذلك بعد استجابة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية لطلب من الوزارة.#وزارة_الأوقاف_الأردنية #حج١٤٤٠ pic.twitter.com/xCMey8Np9C — وزارة الأوقاف الأردنية (@AwqafJordan) July 7, 2019

وقرر مجلس الأوقاف في جلسة الأحد، شمول الراغبين في الحج هذا العام من مواليد عام 1949 ممن سجلوا تسجيلا اولياً وذلك حسب معيار الأكبر سناً، فيما ما يتبقى من هذا العدد سيتم تطبيق القرعة لمواليد عام 1950 ممن سجلوا تسجيلاً أولياً.