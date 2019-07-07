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زيادة بعثة الحج الأردنية بمقدار 1000 حاج للعام الحالي

منذ 3 ساعات
الحج
حجاج على صعيد عرفات في موسم الحج العام الماضي

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عمان-الغد- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل اليوم الأحد، إن بعثة الحج الأردنية زادت بمقدار 1000 حاج لهذا العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر حسابها عبر تويتر، أن هذه الزيادة جاءت بعد استجابة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية لطلب من الوزارة.

وقرر مجلس الأوقاف في جلسة الأحد، شمول الراغبين في الحج هذا العام من مواليد عام 1949 ممن سجلوا تسجيلا اولياً وذلك حسب معيار الأكبر سناً، فيما ما يتبقى من هذا العدد سيتم تطبيق القرعة لمواليد عام 1950 ممن سجلوا تسجيلاً أولياً.

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