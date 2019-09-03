زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات

عمان-الغد- اظهرت بيانات دائرة من ضريبة الدخل والمبيعات المالية خلال شهر اب الماضي بان تحصيلات الدائرة بلغت 369,4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 291مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة قدرها 80 مليون دينار حيث كانت تحصيلات ضريبة الدخل 41 مليون دينار مقارنة بحوالي 30 تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي في حين بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات330 مليون دينار مقارنة بحوالي 261 مليون تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الدائرة أن مجموع تحصيلات الدائرة التراكمي لضريبتي الدخل والمبيعات حتى نهاية اب من العام الحالي 2019 بلغ 2,824 مليار دينار دينار مقارنة بمبلغ 2,788 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي .