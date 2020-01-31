زيادة ثروة بيزوس 13 مليار دولار في 15 دقيقة

عمان- زادت ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس أمس الخميس بنحو 2ر13 مليار دولار في غضون 15 دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وجاء ارتفاع ثروة بيزوس مدعوما بقفزة في سعر سهم شركة “أمازون”، التي يعد بيزوس مؤسسها ومديرها، حيث صعد السهم بنحو 12 بالمئة ليصل إلى 2100 دولار، وذلك بفضل نتائج الشركة الفصلية الإيجابية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن أداء “أمازون” في العام الماضي “حطم” توقعات المحللين، حيث سجلت الشركة أرباحا مقدارها 4ر87 مليار دولار، ما يعادل 47ر6 دولار للسهم، فيما توقع المحللون 11ر4 دولار للسهم.

وذكرت “بلومبرغ” أن ثروة جيف بيزوس، الذي يمتلك 12 بالمئة من أسهم “أمازون”، ارتفعت إلى 5ر129 مليار دولار.(بترا)