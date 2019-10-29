زيادة حجم التبادل الطلابي بين الجامعات العربية لتنفيذ مشروعات تنموية

عمان- الغد- قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة ان الاتحاد سيزيد حجم التبادل الطلابي بين الجامعات العربية لتدريبهم على تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم العربي .

واضاف سلامة في بيان صحفي صدر عن مقر اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم الثلاثاء ان المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي التابع للاتحاد يلعب دورا هاما في تنظيم دورات تدريبية في مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين العربية لطلبة الجامعات العربية لاكسابهم الخبرات المهنية والفنية والتقنية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل العربي .

واكد الدكتور سلامة خلال افتتاحه في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا اعمال الملتقى 21 للمجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي لعام ٢٠١٩ والذي جاء بعنوان “دور ريادة الاعمال والابداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة الاقتصاد الوطني” اهمية التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والاوروبية في المستقبل مشيرا الى نجاج التجربة الاوروبية في تدريب الطلبة على تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات التنموية .

واكد رئيس الجامعة الاردنية ورئيس مجلس ادارة المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي الدكتور عبدالكريم القضاه ان الجامعة تولي المجلس اهتماما خاصا وتقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف بالتعاون مع الاتحاد لانجاح اعماله .

واشار القضاة الى التطور الذي يشهده الاتحاد ومؤسساته المتعدده من خلال ادارته الجديدة المتمثلة بالأمانة العامة للاتحاد وامينها العام الدكتور عمرو سلامه الذي يتولى قيادة هذه المؤسسة العربية بإنفتاح ونشاط لافت انعكس بشكل مُباشر على حجم ونوعية الإنجازات و الفعاليات المستمره التي يقوم بها الاتحاد على كافة الصعد.

واكد مساعد الامين العام للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والذي يتولى الإشراف على المؤسسات الاكاديمية التابعه للاتحاد أهمية هذه المؤسسات بإعتبارها أذرع تنفيذية فاعله تعمل على ترجمة خطط وبرامج الاتحاد الى واقع ملموس بالتعاون مع الجامعات العربية التي تستضيف مقرات هذه المؤسسات وتقوم بتقديم الدعم اللازم لانجاح أعمالها.

وأوضح رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الدكتور غالب الرفاعي ان الجامعة تُقيم علاقات مُتميزه مع الاتحاد وتشترك في مُعظم الفعاليات التي يتبناها الاتحاد ومؤسساته المُختلفة مشيرا الى ان الجامعة سعت بكل جهد ممكن لانجاح اعمال هذا المُلتقى وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية اللازمة.

وبين مدير المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي الدكتور فواز الزغول ان الملتقى الإبداعي لهذا العام وافق على قبول ٣٦ بحثاً لطلبة الجامعات العربية وستقوم لجان التحكيم الخاصه بإقرار البحوث الفائزه وأعلان النتائج بعد استكمال اجراءات التحكيم الذي تقوم به لجان مُتخصصه بتطبيق معايير محدده .