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زيادة رواتب 76 ألف متقاعد بمتوسط 24 دينارا

منذ 3 ساعات
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عمان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على زيادة الحدّ الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقلّ دخلاً، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2020 م، على أن تُصرَف الزيادة بأثر رجعي على رواتب شهر شباط المقبل.

وتأتي الزيادة بناء على تنسيب المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وفي ضوء توجّه الحكومة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين. وبلغ متوسّط الزيادة على الرواتب التقاعديّة للمستفيدين قرابة 24 ديناراً شهريّاً، وبكلفة إجماليّة تصل إلى 23 مليون دينار سنويّاً. ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 76 ألف متقاعد، بنسبة 30 بالمئة من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وستعلن المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي اليوم عن تفاصيل الزيادات عبر مؤتمر صحفي يُحدّد موعده لاحقاً.
–(بترا)

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