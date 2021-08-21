زيادة عدد القادمين عبر جسر الملك حسين إلى ألفي شخص يوميا

عمان- الغد- قالت وزارة الداخلية، انه اعتباراً من يوم غد الاحد، سيتم زيادة عدد الاشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح (2000) شخص بدلاً من (1500) شخص، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص pcr بشكل مسبق.

وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم السبت، فإنه سيتم كذلك زيادة عدد الاشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح (1000) شخص بدلاً من (500) شخص عبر المنصة البرية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والاشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.

يشار إلى أنه تم السماح سابقا للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.