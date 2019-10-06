زيادة عدد زوار المملكة 7 % نهاية أيلول الماضي

محمد أبو الغنم

عمان- أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ارتفاع إجمالي عدد زوار المملكة بنسبة وصلت الى 7 % حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

وجاءت نسبة الارتفاع المعلنة من الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد زوار المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 4.10 مليون زائر مقارنة بـ3.84 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها تتجاوز حاجز الـ266.9 ألف زائر.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد زوار المملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) ارتفع بنسبة بلغت 6.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة، فإن إجمالي زوار المملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بلغ 434.6 ألف زائر مقارنة بـ407.1 من شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي؛ حيث وصل مقدار الزيادة الى أكثر من 27.4 ألف زائر.

وأكدت الوزارة أن نسبة الزيادة التي أظهرتها الأرقام مؤشر نشط على قطاع السياحة الذي بدأ يحقق أرقاما مبشرة منذ بداية العام الماضي وحتى الفترة الحالية. ورجحت الوزارة أن ترتفع أعداد زوار المملكة خلال العام الحالي جراء العمليات والخطط التسويقية التي تقوم بها الوزارة لغايات جذب أكبر عدد ممكن من الزوار، وبالتالي ارتفاع الدخل السياحي الذي سينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى الى تطوير المنتج السياحي والخدمات لتكون قادرة على توفير متطلبات الزائرين الأجنبي والمحلي كافة.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا، ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي بنسبة 9.2 % إلى 3.9 مليار دولار (نحو 8ر2 مليار دينار) مقارنة مع 3.57 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي في شهر آب (أغسطس) الماضي إلى 1ر766 مليون دولار (543 مليون دينار)، أو ما نسبته 11.6 % مقارنة مع 686.4 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 9.9 %.