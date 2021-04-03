زيادة في الأحمال الكهربائية خلال شهر آذار لـ3%

عمان-الغد- على الرغم من أن فترة فصل الربيع عادة ما تعرف بانخفاض الأحمال الكهربائية نتيجة الظروف الجوية المعتدلة، إلا أن الحمل الكهربائي ارتفع خلال شهر اذار الماضي الى 3240 م.واط و هو أعلى حمل يسجله النظام الكهربائي في هذا الشهر مقارنة مع شهر اذار 2020 حيث بلغ الحمل الاقصى 3140 م.واط وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3%.

وذكر بيان لشركةالكهرباء الوطنية،اليوم السبت، ان النظام الكهربائي سجل ارتفاعا في الاحمال خلال موجة البرد التي بدأت الاسبوع الماضي، حيث بلغ الحمل الكهربائي 3050 م.واط مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي اذ بلغ 2515 م.واط خلال نفس الفترة بنسبة نمو حوالي 20%.

وتكمن الاسباب الرئيسية لهذه الزيادة بتبعات وباء (كورونا) الذي اسهم بتدني الاحمال الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الأحمال مؤخراً نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عموم المملكة وبواقع 4-6 درجات مئوية عن معدلها الطبيعي في مثل هذه الاوقات من السنة.

وحيث أن الاحمال الصناعية عادة ما تكون مستقرة ولا تعتمد على درجة الحرارة والظروف الجوية، فإن الارتفاع في الأحمال مرده بالاساس الاستهلاك المنزلي والناتج عن ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية جراء إعتماد المواطنين على وسائل التدفئة الكهربائية واستخدام سخانات المياه الكهربائية.

وتؤكد شركة الكهرباء الوطنية جاهزية النظام الكهربائي لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية إذ ان الاستطاعة الإجمالية من الوحدات التقليدية فقط تفوق 4100 م.واط .