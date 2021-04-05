زيادة في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة



أبوظبي- كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في بيانات جديدة أصدرتها أمس، أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت على مستوى العالم خلال العام 2020 تخطت جميع القيم المسجلة والتقديرات السابقة بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا. وأشارت بيانات الوكالة إلى إضافة أكثر من 260 جيجاواط من الطاقة المتجددة عالمياً خلال العام المنصرم، ما يشكل زيادة بنسبة 50 % تقريباً عن الإضافة المسجلة في العام 2019.

وتشير “إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2021” (Renewable Capacity Statistics 2021) إلى أن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت بشكل كبير للسنة الثانية على التوالي لتشكل أكثر من 80 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة في العام الماضي، وأسهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 91 % من هذا النمو.

ويعزى ارتفاع حصة الطاقة المتجددة جزئياً إلى تراجع أنشطة توليد طاقة الوقود الأحفوري في أوروبا، وأميركا الشمالية، وللمرة الأولى في مناطق مختلفة من أوراسيا (أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، والاتحاد الروسي وتركيا). واستمر تراجع استخدام الوقود الأحفوري مع انخفاض مساهمته من 64 جيجاواط في العام 2019 إلى 60 جيجاواط في العام 2020. وفي إطار تعليقه على النتائج، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “تبعث هذه الأرقام على الكثير من الأمل والتفاؤل. فبالرغم من التحديات الكبيرة التي أرخت بثقلها على العالم خلال العام 2020، برزت الطاقة المتجددة كبديل حقيقي يبشر ببناء مستقبل أفضل وأنظف وأكثر إنصافاً ومرونة. وقد أتاحت الظروف العصيبة التي عشناها جميعاً فرصة للتفكير والمضي قدماً في مسار الازدهار الشامل، وثمة العديد من الدلائل التي تشير إلى اقترابنا من تحقيق ذلك”.

وأضاف لا كاميرا: “على الرغم من الظروف العصيبة التي عاشها العالم خلال العام 2020، إلا أنه يبشر بانطلاق عقد الطاقات المتجددة؛ إذ تنخفض تكاليف إنتاج هذه الطاقات بشكل مطرد، وتشهد أسواق تكنولوجيا الطاقة النظيفة نمواً ملحوظاً. ومع أن هذا التوجه يبدو راسخاً بطبيعة الحال، إلا أنه يزال أمامنا الكثير من العمل حسب ما يشير إليه تقرير “توقعات تحولات الطاقة حول العالم”؛ حيث إن تحقيق هدفنا في وقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية بحلول العام 2050 يستوجب إعادة توجيه استثمارات الطاقة المخطط لها لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة.