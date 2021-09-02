زياد الزعبي يخط مذكرات والده برواية “من حوران إلى حيفا”

عزيزة علي

عمان – صدر للدكتور زياد محمد الزعبي رواية بعنوان “من حوران إلى حيفا”، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان بيروت، وهي عبارة عن مذكرات والده المرحوم محمد يوسف الزعبي، يرصد فيها العلاقة التاريخية الأردنية الفلسطينية قبل نكبة فلسطين في العام 1948، تلك المدينة الآخذة بالنمو والتطور السريع اقتصاديا وسياسيا وتجاريا واجتماعيا، إنها مدينة حيفا على الساحل الفلسطيني التي تبعد عن قريته “حريما”، زهاء “100” كيلومتر الى الغرب.

يسرد الزعبي في هذه الرواية قصة حياة والده “الحاج محمد”، الذي كان يحلم بالذهاب الى المدينة ليكمل دراسته، وبسبب ظروف اجتماعية لم يستطع تحقيق حلمه في الذهاب للمدينة وإكمال دراسته. فلم يكن أمامه غير الهروب من مدينته حريما في الأردن الى مدينة حيفا في فلسطين، سيرا على الأقدام من أجل أن يحقق حلمه.

يقول المؤلف، في مقدمة بعنوان “مقدمة لا بد منها”، “عندما كنت طفلا صغيرا، كنت أحب مجالسة أبي وأصدقائه وزملاء له في التجارة، جلهم رحلوا وهجروا عنوة من أرضهم ومدنهم في فلسطين بعد اغتصابها، وكنت أسمع قصصا عن فلسطين، وكثيرا ما كان يرويه لي أبي الذي ترك قريته الصغيرة القابعة في بطن إحدى التلال الحورانية التي تشبه الكثير من القرى في هذه الأرض التي تسمى حوران قبل تقسيمها على يد المستعمر، غامر والدي وغادر قريته احتجاجا على حرمانه من العلم والتعلم وتوجه غربا الى مدينة زاخرة بالحياة، التجارية والعملية”.

ويقول الزعبي: “عندما وصل أبي الى حيفا شاهد الناس مختلفين رغم اللغة المشتركة، فرأى بيوتا وشوارع ودكاكين ومقاهي ودور سينما وملاهي وملاعب لم يرها ولم يسمع عنها من قبل، ورأى بحرا كبيرا تتلاطم أمواجه وتصب غضبها أحيانا أو رقتها معظم الأحيان على شواطئ مفعمة بالحياة وبالناس، كبارا أو صغارا، نساء ورجالا. لم ينفك من رواية أحداث حدثت في ذلك الزمن بين رحيله من قريته الى أن عاد مجبرا بفعل الاحتلال. كانت مصدر فخر له. يستذكرها مع أقرانه من الأقارب الذين رافقوه أو عرفوه في رحلة العمر الحيفاوية”.

ويوضح الزعبي أن والده عمل في تلك المرحلة “حمالا في سوق الخضار وعربجيا يجر ما تحمله عربته من خضار يتجول بها بين الأحياء، إلى أجير في دكان صغير ثم الى تاجر يتمدد ويكبر، وتكبر معه أفكاره وأحاسيسه تجاه الآخرين، وتتعمق علاقته بالمدينة التي تواجه حالة من الاغتصاب، وأناس أصبح يشعر أنه أحدهم يواجهون القتل والطرد، لم يكن استسلاميا، ولم يكن هادئ الطباع، هكذا كان في حياته، وفي عمله، وفي مواجهته للمخاطر، ولذا كانت حياته مجموعة كبيرة من المغامرات تصيب أحيانا وتفشل أحيانا أخرى”.

ويتابع الزعبي حديثه عن كتابة هذه الرواية، قائلا “عندما كتبت فصلا أو اثنين ودفعت بهما الى من له دراية في علم الاجتماع أولا وتجربة في ثانيا، طالبا تقييما أوليا وسائلا أأكمل المحاولة؟ كانت إجابة الدكتورة ميساء القرعان، بأنك تؤرخ لمجتمعين ما لا يجمعهما عمليا أكثر بكثير مما يجمعهما، وبأسلوب روائي”، لافتا الى أنه قرر بعد ذلك أن يقرأ أكثر عما كان يفعله ويعيشه أناس في هذه البقعة من الأرض، فوجدت نفسي ومع كل صفحة أعود للبحث في الكتب، والسؤال عمن عاش أو سمع عن اليوميات والأمكنة والطبائع والموروثات في تلك المرحلة، حتى أجد الرابط بين الزمان والمكان.

يواصل الزعبي حديثه حول المراجع والمصادر التي اطلع عليها من أجل الوصول الى المعلومات الحقيقية، قائلا: “قدم لي عاشق تاريخ قريته وما حولها (صالح ذياب الزعبي)، معلومات مؤرخة ومثبتة عن مجتمع القرية في ذلك الزمان. كما قرأت موسوعة (علي حسن البواب)، عن حيفا، ومذكرات (رشيد الحاج إبراهيم)، ومقدمة المؤرخ الفلسطيني (وليد الخالدي) عنها، وكُتبا كثيرة عن حيفا والطيرة، ساعدني الباحث الحفاوي د. جوني منصور بإرساله كتاب شوارع حيفا العربية ومقالاته الكثيرة، وقام بمراجعة المادة قبل النشر، حيث كانت المقابلات الشخصية التي آثرت أن تكون موثقة كبطاقات الهوية وقواشين الأرض معينا على ربط الزمان بالمكان”.

وخلص الزعبي الى أنه عندما اقترب من السبعين، وما تزال الذاكرة تختزن ما رأيت وسمعت في طفولة، وما قرأت في شبابي، جاء القرار “لماذا لا أسجل قصة هذا المغامر (ابي) إنها تستحق أن تكتب، وجاءت مئويته رحيله، فضغطت على مشاعري وأحاسيسي، فأصبح الأمر تلبية لنداء وفاء للمغامر الراحل”، لافتا الى أن سارد الرواية في كل مكان وزمان لا يمكن أن يكون محايدا، تجره أفكاره ومعتقداته التي آمن بها الى دسها بين ثنايا الأحداث والحوارات، يفرغها على لسان بطل الرواية أو أبطالها، فقد أكون بالغت في استخدام اللغة المحكية في ذلك الزمان، ولكنها كانت تشفي غليلي في التعبير عن الحدث أو المشاعر، وللتذكير بما اندثر منها وحلت مكانها لغة محكية أخرى هي خليط عجيب من لغات ولهجات تعمل عملها في هدم لغتنا، وقد بالغت في الأمثال والأهازيج التي تخص تلك المرحلة ولكني شعرت أنها لازمة.

أستاذ التاريخي الفلسطيني د. جوني منصور، كتب تحت عنوان “تعريف المكان والإنسان توأم للذاكرة”، يقول: “يمتلك د. زياد زخما من التفاصيل استهلها من ذاكرة والده وأمه وأفراد العائلة الأوسع، ومن معارف له، ومن كتب ومصادر ومقالات وأفلام وأحاديث، كلها مجتمعة بتكثيف نصي كبير في هذا الكتاب، ليس رواية، وليس تاريخا، وليس حكاية. بل جمعها الزعبي كلها في سردية واحدة تحكي الماضي بروح الحاضر وتطلعات المستقبل، كما أنه في هذه السردية يقول لقرائه: اقرأوا لتكتشفوا الامتداد الجغرافي والتاريخي والحضاري الذي يربط بين الداخل والساحل، ففلسطين ليست مجرد اسم كان في التاريخ، فلسطين هي فعل حياة يومي يجب أن يبقى قائما بالرغم من تعرضها، وما تزال، الى جرائم كثيرة من أعداء ومن ذوي قربي، ولكن، كانت فلسطين، وستبقى فلسطين، لأنها فلسطين”.

يشير منصور الى أن الزعبي يستعرض في هذه الرواية حكايات وقصصا من واقع عائلته وقريته “حريما”، في حوران التاريخية “تقع القرية شمالي الأردن”، إلا أن النص الذي شكله يعكس سعة اطلاع، ومتابعة لحيثيات الأحداث التي جرت في القرن العشرين، سواء كانت لوالده أو لعائلته أو لأي حالة وقعت، فما السردية التي ينقلها لنا زياد؟ ولماذا يقوم بهذه المهمة؟، لافتا الى أن السردية هي قيامه بمعاينة وتشخيص المشهدية الحياتية من خلال صور التي وصلته عبر حكايات من الذاكرة الأبوية والعائلة، قام هو بتحويل هذه الحكايات الى نصوص وكلمات، فنقل لنا معاينته بكلمات تتحول الى نص شاهد على ما جرى في الماضي، رغم أنه لم يعش تلك الفترة الزمنية التي يتطرق اليها في كتابه، إلا أنه عايش الأحداث من خلال ألسنة محدثيه ومعايناته واستنتاجاته.

ويرى منصور أن هذه الرواية هي عبارة عن “حكاية العلاقة بين الإنسان والمكان”، وسردية المكان بل الأمكنة من خلال حركة الإنسان فيها، فوالده هو بطل السردية في الأساس، الذي رحل من قريته البسيطة في حوران الى مدينة ناشئة آخذة بالنمو والتطور والتضخم السريع بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وتجارية واجتماعية. إنها مدينة حيفا التي تقع على الساحل الفلسطيني وتبعد عن قريته حريما، زهاء “100” كيلومتر الى الغرب.

يتساءل منصور لماذا اختار “الحاج محمد” حيفا يا ترى؟ فالمدينة صغيرة، وناشئة وتنظر الى مستقبلها بروية وهدوء. ولكن بالعكس فلقد رأى والد الزعبي “الحاج محمد”، أنها مدينة المستقبل، مدينة حيفا تحمل لقب “أم العمل”، إنها المدينة “بال التعريف”، التي يصبو اليها كل من يبحث عن لقمة عيش، عن رزق، عن بناء ذاته وعائلته، أفراد كثر وعائلات عديدة انتقلت الى هذه المدينة من كل حدب وصوب، ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر وبكثافة أكبر خلال فترة الانتداب البريطاني وجدوا فيها ما يمكن أن يعزز وجودهم وبقاءهم. فكان “الحاج محمد”، واحدا من هؤلاء الذين امتلكوا الجرأة وانتقلوا إلى حيفا من دون أن يكون مع أي واحد منهم أي قرش. لقد بدأوا “من الصفر”.

أما أستاذ الأدب الحديث في الجامعة الأردنية د. سمير قطامي الذي كتب تقديما للرواية، فيقول: “إنها رواية تسرد وقائع كثيرة وشخصيات عديدة، وفيها تسجيل لأحداث حقيقية وقعت، ولشخصيات حقيقيين، وفيها أحداث وشخصيات من نسج خيال الزعبي، حيث استخدمها لترويج أفكاره القومية والسياسية القائمة على رفض المشروع الصهيوني، ومشروع سايكس بيكون، ومهاجمة التعصب الديني، وإدانة تجار الأوطان والسياسة والدين”، لافتا الى أن هذه الرواية قريبة من الرواية التاريخية، بما رصده الكاتب من شخوص وأحداث ووقائع، وتناوله لحقبة تاريخية، ولكن هذا لا يجعلها رواية تاريخية، بل هي رواية فنية ذات خلفية تاريخية، صورت حياة مجتمعين، بعاداتهما وتقاليدهما وعلاقات أبنائهما.

ويشير قطامي الى أن الزعبي في هذه الرواية يصور تجربة جيل ومرحلة وواقع حياة لقطاع واسع من أبناء الأردن وفلسطين، وكأنه يريد أن يقدم صورتين متكاملتين لوطن واحد بأبنائه بعيدا عن التعصب، وإذا كان هدفه تدوين تجربة الأب ومغامراته الفائقة، فقد اكتنزت الرواية بالبعد القومي، وبعثت برسالة إنسانية لأبناء الأردن وفلسطين، الذين لا يفصل بينهم إلا نهر صغير، تحثهم على التواصل والوحدة في هذا الوقت الذي يتعرض له الشعبان لمؤامرة رهيبة.

ويرى قطامي أن الزعبي اعتمد في سرديته الروائية على ما كان يسمعه وهو صبي من أحاديث والده وأصدقائه، وعلى ما قرأه من الموسوعات والكتب التاريخية والسياسية والاجتماعية، عن فلسطين وحيفا في تلك المرحلة، لتبدو الرواية وكأن كاتبها كان يعيش هناك، ويعرف كل حي وشارع وزقاق، ناهيك عن معرفته للعائلات والشخصيات الفلسطينية والثوار والمناضلين والعملاء، وهذا ما يدهش القارئ وهو يتابع الوصف الدقيق للأحياء والأسواق والشوارع والأحداث والأزياء والعادات والتقاليد، مع أنه لم يزر حيفا ولم يتجول في أحيائها، كما تحوي روايته.