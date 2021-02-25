زياد عشيش يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوكرانيا للملاكمة

عمان-الغد- واصل ملاكم المنتخب الوطني ، زياد عشيش ، تألقه في بطولة أوكرانيا الدولية وحقق انتصاره الثالث على التوالي وضمن الفوز بإحدى الميداليات الثلاث بتأهله إلى الدور نصف النهائي.

وتمكن “عشيش” مساء اليوم الخميس من تحقيق الفوز على الملاكم الأوكراني ، زكريا جليلوف ، في الدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت ٦٩ كغم ليُحقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وضمن زياد عشيش الفوز بإحدى الميداليات الثلاث بتأهله إلى الدور نصف النهائي حيث سيلتقي يوم غد مع الملاكم الأوكراني ياروسلاف.

بدوره خسر حسين عشيش نزاله أمام الأوكراني يوغاس يوري في الدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت ٩١ كغم وضمن منافسات وزن فوق ٩١ كغم خسر اللاعب أحمد طعيمات نزاله في الدور ربع النهائي أمام الملاكم الأوزبكي.

يذكر أن بطولة أوكرانيا تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو والذي تأهل إليها ٥ ملاكمين أردنيين وهم ، حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة ومحمد الوادي وعدي الهنداوي وجاء تأهلهم من خلال تصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي استضافتها الأردن خلال الفترة من من ٣ إلى ١١ مارس عام ٢٠٢٠ .