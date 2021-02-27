زياد عشيش يتأهل إلى نهائي بطولة أوكرانيا للملاكمة

عمان – الغد – تأهل ملاكم المنتخب الوطني ، زياد عشيش ، إلى نهائي بطولة أوكرانيا الدولية والتي تشهد مشاركة ١٠٠ مُلاكم يمثلون دول كازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وأوكرانيا وغيرها من الدول.

وتمكن “عشيش” من تحقيق الفوز مساء اليوم الجمعة على الملاكم الأوكراني ، ياروسلاف ساموفالوف ، ليعبر إلى نهائي وزن تحت ٦٩ كغم.

وكان زياد عشيش – الحاصل على الميدالية الذهبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو – قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الملاكم الأوزبكي ، يولدوشيف جافلونبيك ، ومن ثم تجاوز عقبة الملاكم الكازاخستاني ، يرتاكوف ميراس، في دور الـ ١٦ قبل أن يُحقق الفوز في ربع النهائي على الملاكم الأوكراني زكريا جليلوف.

وسيلتقي “عشيش” في النزال النهائي يوم غد مع الملاكم الكازاخستاني ديسيبي دارخان.

يذكر أن بطولة أوكرانيا تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو والذي تأهل إليها ٥ ملاكمين أردنيين وهم ، حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة ومحمد الوادي وعدي الهنداوي وجاء تأهلهم من خلال تصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي استضافتها الأردن خلال الفترة من من ٣ إلى ١١ مارس عام ٢٠٢٠.