زيارة بايدن بلا معنى للفلسطينيين

هآرتس

بقلم: جاكي خوري 15/7/2022

بالنسبة للقيادة الفلسطينية فان أي زيارة لرئيس اميركي في الشرق الاوسط في العقدين الاخيرين تركت فسحة أمل، خاصة للذين كانت لهم وقفة استراحة في رام الله أو في بيت لحم. في الرأي العام الفلسطيني تقريبا لا يهم اذا كان الامر يتعلق برئيس من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. كل زيارة كهذه رمزت الى مدخل لتحريك العملية السياسية حتى لو كانت محدودة في حجمها. زيارة الرئيس الاميركي الحالي، جو بايدن، هي زيارة استثنائية، خاصة زيارة رئيس له تجربة غنية في الساحة السياسية. من شغل منصب نائب الرئيس باراك اوباما والذي رمز توليه لهذا المنصب الى نهاية الادارة الاميركية الاسوأ بالنسبة للفلسطينيين في العقود الاخيرة، اعتبر حدث تقريبا غير مهم سياسيا وبدون رؤية أو أمل للتغيير في ظل خيبة الأمل من ادارته.

في بداية ولاية بايدن الامور ظهرت بصورة مختلفة. رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سارع الى تهنئة الرئيس الأميركي عند توليه منصبه وبشر باستئناف العلاقات مع الادارة الأميركية بعد اربع سنوات من القطيعة. المحادثات المباشرة مع وزير الخارجية الاميركي، انطوني بلينكن، حظيت في البداية بالثناء. “لم اسمع في أي يوم وزير خارجية أميركي حدث معنا بهذه الصورة”، وصف ذلك مصدر فلسطيني رفيع. في رام الله تلقوا اشارات في حينه من جانب الحزب الديمقراطي بشأن تغيير كبير يلوح في الافق وتصريحات حول التزامات بالدفع قدما بحل الدولتين، الامر الذي سمع في اكثر من مناسبة. ولكن كلما مرت الاسابيع والاشهر هذه الآمال تلاشت.

في محادثات مغلقة اجريت مؤخرا عبرت مصادر فلسطينية عن خيبة الأمل من عدم استجابة الادارة الاميركية لمحاولات اعادة العلاقات الى فترة ما قبل فترة الرئيس السابق دونالد ترامب والدفع

قدما بخطوات تبني الثقة. في الطرف الفلسطيني أملوا القيام بفتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس وفتح مكاتب م.ت.ف في واشنطن والدفع قدما بالمساعدات الاقتصادية المباشرة. وحتى الآن لم يحدث أي شيء من ذلك.

نتائج تقرير التحقيق في موت الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي نشرت قبل نحو اسبوعين، ورفض الادارة الأميركية اعطاء تصريح ملزم بشأن ظروف موتها اعتبر ضربة اخرى. “اذا كان حتى في قضية تتعلق بمواطنة أميركية لم ينجحوا في الادارة في تقديم رد مناسب، فكيف يمكننا الأمل منهم بأي خطوة سياسية مهمة؟”، شرح موظف فلسطيني رفيع. واشار ايضا الى اختيار اقوال بايدن اثناء هبوطه في مطار بن غوريون في هذا الاسبوع: “عندما يعلن الرئيس الامريكي بأنه صهيوني فما الذي يمكن أن نأمله”، لخص اقواله.

من المتوقع أن يستقبل بايدن اليوم (أمس) في بيت لحم بالابتسام، حتى لو كانت رسمية جدا. لقاءه مع عباس يتوقع أن يكون قصير جدا، وفي ختامه سيصدر الاثنان تصريحات. حتى مساء أمس لم ينجح الطرفين في التوصل الى تفاهمات بخصوص صيغة هذه التصريحات. في الطرف الفلسطيني رفضوا أمس تأييد التطبيع بين اسرائيل ودول المنطقة، لا سيما السعودية، بدون أي مقابل سياسي لذلك. ورفضوا الاكتفاء بالتسهيلات الاقتصادية أو التسهيلات المحددة. لذلك، يتوقع أن يسمع الطرفين تصريحات منفصلة.

التصريحات التي اطلقها بايدن بشأن الاستعداد لحل الدولتين اعتبرت في الجانب الفلسطيني تصريحات غير ملزمة تدل على عدم رغبة حقيقية في الدفع قدما بعملية سياسية، وفي رام الله اقتنعوا بأنهم في الادارة الحالية اختاروا مواصلة السير في المسار الذي بدأه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، مسار بقي فيه الفلسطينيون في الخلف. في السلطة الفلسطينية أكدوا مؤخرا على غياب تطرق الرئيس الامريكي لحدود 1967.

احتجاج محدود

الشعور بخيبة الأمل ظهر ايضا في تغطية زيارة بايدن في وسائل الاعلام الفلسطينية. كبار الشخصيات في السلطة تم اعطاؤهم تعليمات بعدم الرد وعدم تضخيم الزيارة. في رام الله وفي بيت لحم تظهر أكثر من الاعلام الأميركية صور أبو عاقلة التي تم تعليقها في كل زاوية. “العدالة لشيرين” كشعار للنشطاء الاجتماعيين هو القضية الرئيسية في الزيارة، وربما أن الموضوع الذي هو بالنسبة للفلسطينيين يمكن أن يحققوا فيه تغيير. أول من أمس.. وأمس اجريت اعتصامات احتجاجية، وضمن ذلك في شرقي القدس وبيت لحم ورام الله. المظاهرات جرت بمصادقة واشراف. في اجهزة الامن الفلسطينية لم يسمحوا للاحتجاج بالانزلاق الى اعمال عنف أو أن يجري في بؤر قريبة من الاماكن التي سيزورها الرئيس الامريكي.

مصادر في الادارة الاميركية قالت مؤخرا بأنها تدرك انتقاد الفلسطينيين، لكنها اوضحت بأن هامش العمل السياسي الذي يقف امام الادارة الآن هو محدود جدا. في محادثات مع شخصيات فلسطينية ومع دبلوماسيين عرب، قالوا في الادارة الأميركية بأنه يجب على الطرفين اظهار الاستعداد لدفع عملية سياسية كشرط لدفع مثل هذه العملية. وأن عدم استقرار الحكم في اسرائيل وضعف السلطة الفلسطينية لا يسمحان بالدفع قدما بخطوة هامة. الصورة يمكن أن تتغير بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة وبعد تشكيل حكومة مستقرة في اسرائيل. في السلطة الفلسطينية في هذه الاثناء يجب عليهم الانتظار.

الدعوات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لاجراء الانتخابات تم الرد عليها ايضا بشكل بارد من قبل الادارة الاميركية واوروبا. في الادارالأميركية يخشون من أن هذه الخطوة ستؤدي الى فوز حماس وتحطيم السلطة الفلسطينية. “مصادر اميركية رفيعة اوضحت أنه في هذه المرحلة يفضلون تعزيز السلطة الفلسطينية على أمل اجراء انتخابات في مرحلة لاحقة، دون الالتزام بموعد زمني”، قال في هذا الاسبوع مصدر فلسطيني رفيع. في رام الله يبدو أنهم سيكتفون في غضون ذلك فقط بتغيير المناصب في الحكومة الحالية.